14-jährige Hanna R. in NÖ spurlos verschwunden

Die 14-jährige Hanna R. wird seit Mittwochmorgen in Brunn an der Schneebergbahn in Niederösterreich vermisst. Das Mädchen kehrte nicht nach Hause zurück, woraufhin ihre Familie sofort die Polizei alarmierte und Fotos der Jugendlichen veröffentlichte. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.
Der Aufenthaltsort der Teenagerin ist auch am Abend noch völlig unklar. Hanna ist laut Personenbeschreibung 160 Zentimeter groß, schlank, wiegt etwa 43 Kilogramm und hat lange, glatte braune Haare sowie grün-braune Augen. Bekleidet war sie mit einer blauen Jeans, einem blauen Pullover, schwarzen Turnschuhen der Marke Puma und trug einen grünen Rucksack der Marke Trollkids bei sich.
Hannah ohne Handy unterwegs
Ein Mobiltelefon hat sie nicht bei sich, wird von Chefinspektor Johann Baumschlager betont. Sie besitzt außerdem ein VOR-Top-Jugendticket, das Fahrten mit Bahn und Bus in Niederösterreich, Burgenland und Wien erlaubt.
Die Angehörigen bitten eindringlich um die Veröffentlichung der Fotos, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Wer Angaben zu Hannas Verbleib machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133-3371 bei der Polizeiinspektion Bad Fischau-Brunn zu melden.
14-Jährige aus Graz ebenfalls vermisst
Ebenfalls abgängig ist seit über zwei Wochen eine 14-Jährige aus dem Raum Graz aus einem Wohnheim (s. Linkbox oben). Ihre zuständige Betreuerin erstattete bereits Anzeige bei der Polizei. Auch in diesem Fall wird dringend um Hinweise zu dem Verbleib des Mädchens gebeten.
