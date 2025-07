40 NGOs warnen Parlament vor Messenger-Überwachung

In Griechenland wurden im sogenannten „Predatorgate“-Skandal Politiker und Journalisten systematisch überwacht. In Polen kam „Pegasus“ gegen fast 600 Personen zum Einsatz, darunter Oppositionelle und Juristen. „Diese Vorfälle stehen exemplarisch dafür, wie schnell der Einsatz solcher Überwachungstechnologien demokratische Strukturen untergräbt“, heißt es in dem Brief.