2:3 im Penaltyschießen

Siegesserie ist gerissen: Laibach stoppt die 99ers

Steiermark
17.12.2025 21:25
Kapitän Korbinian Holzer (li.) und die 99ers brachten Laibach nicht zu Fall.
Kapitän Korbinian Holzer (li.) und die 99ers brachten Laibach nicht zu Fall.(Bild: Graz99ers/Marlene Borkenstein)

Das war sie also, die erste Niederlage der Grazer Eishockey-Cracks seit der Übernahme von Trainer Dan Lacroix. In einem umkämpften Match mussten sich die 99ers daheim Laibach mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Damit ist für die Steirer zumindest bis Freitag (daheim gegen Fehervar) die Tabellenführung dahin.

0 Kommentare

Die Siegesserie ist vorbei! Nach sechs Erfolgen in Serie unterlagen die Grazer Eishockey-Cracks am Mittwoch Laibach mit 2:3 nach Penaltyschießen. Es war auch die erste Pleite unter Neo-Trainer Dan Lacroix. Die Statistik versprach im Vorfeld eine spannende Partie: Die 99ers mit der besten Abwehr der Liga (56 Gegentore) und dem stärksten Unterzahlspiel forderten den besten Sturm (112 Treffer) mitsamt dem erfolgreichsten Powerplay. Und genau in so einem gingen die Ungarn schließlich auch in Führung (9.).

Es war die erste Niederlage für die 99ers unter Trainer Dan Lacroix.
Es war die erste Niederlage für die 99ers unter Trainer Dan Lacroix.(Bild: GEPA)

In der Folge hatten beide Teams Chancen. Doch in einer ruppigen Partie mit vielen Scharmützeln (gesamt 34 Strafminuten) dauerte es weitere 37 Minuten, bis Paul Huber mit einem Abstauber zum Ausgleich für die Grazer traf. Und etwas später flog im Bunker fast das Dach weg: Nick Bailen zog durch und brachte seine 99ers vor 3000 Fans sehenswert in Führung! Doch kurz vor dem Ende glich Laibach noch aus. Im Penaltyschießen jubelten dann erneut die Gäste. „Wir haben uns lange schwergetan gegen eines der besten Teams. Das ist aber kein Grund, nun Trübsal zu blasen“, meinte Huber nach der Niederlage. 

Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
Steiermark

