Siegesserie ist gerissen: Laibach stoppt die 99ers

In der Folge hatten beide Teams Chancen. Doch in einer ruppigen Partie mit vielen Scharmützeln (gesamt 34 Strafminuten) dauerte es weitere 37 Minuten, bis Paul Huber mit einem Abstauber zum Ausgleich für die Grazer traf. Und etwas später flog im Bunker fast das Dach weg: Nick Bailen zog durch und brachte seine 99ers vor 3000 Fans sehenswert in Führung! Doch kurz vor dem Ende glich Laibach noch aus. Im Penaltyschießen jubelten dann erneut die Gäste. „Wir haben uns lange schwergetan gegen eines der besten Teams. Das ist aber kein Grund, nun Trübsal zu blasen“, meinte Huber nach der Niederlage.