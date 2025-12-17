Auto mit zwei Kindern rollte plötzlich bergab

Riesenschock für eine Familie im Tiroler Stubaital: Der Pkw der Urlauber setzte sich plötzlich in Bewegung, im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder. Die unheimliche „Geisterfahrt“ endete an einer Mauer.
Am Mittwoch gegen 16 Uhr parkte der Familienvater – ein 52-jähriger Israeli – den Pkw vor einem Geschäft in Telfes im Stubaital und ging in das Geschäft. Aus bisher unbekanntem Grund setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung.
Zuerst einen Anhänger touchiert
Im Auto befanden sich die beiden Kinder des Mannes (zwei Mädchen im Alter von acht und neun Jahren). Das Fahrzeug rollte bergab, touchierte zunächst einen Anhänger und prallte dann gegen eine Hausmauer.
Dabei wurde der Pkw erheblich beschädigt. Die beiden Kinder klagten über Schmerzen und wurden zur Kontrolle mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
