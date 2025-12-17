Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tischtennis

Froschberg-Frauen in Champions League vor Aus!

Sport-Mix
17.12.2025 22:46
-
-(Bild: GEPA)

Die Tischtennis-Frauen von Linz AG Froschberg haben am Mittwoch das Champions-League-Spiel gegen St. Denis mit 1:3 verloren und müssen nach der zweiten Niederlage um den Aufstieg ins Viertelfinale bangen!

0 Kommentare

Einzig die zweimal spielende Japanerin Moe Nomura konnte einen Punkt beisteuern.

Britt Eerland und Ivana Malobabic standen auf verlorenem Posten.

Die ausstehenden Partien gegen Berlin und in Paris (13. bzw. 18. Jänner) müssen nun wohl gewonnen werden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
386.482 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
167.204 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
118.083 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Sport-Mix
Tischtennis
Froschberg-Frauen in Champions League vor Aus!
Gegen Schweizer
Aus in erster Runde! Tiefpunkt für Darts-Legende
Adventkalender
17. Dezember: Hartberger Kult-Dress zu gewinnen
42 Kämpfe, 42 Siege
Ungeschlagener Box-Weltmeister beendet Karriere
Kuriose Szene
WM-Debütant weint und packt Insektenspray aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf