Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Spa & Meerblick

Belvedere Resort – Ihr mediterraner Rückzugsort

Reisen & Urlaub
15.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Belvedere Resort)

Das Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) vereint Natur, gehobene Küche und Wellness – perfekt für einen erholsamen Herbsturlaub an der slowenischen Küste.

Im Naturpark Strunjan thront das Cliff Hotel & Spa**** auf einer Anhöhe, rund 80 Meter über dem Meer. Damit ist es das höchstgelegene Hotel an der slowenischen Küste – mit einem atemberaubenden Ausblick auf den Golf von Triest. Vor allem aus den Superior Zimmern eröffnet sich ein Panorama, das seinesgleichen sucht.

Architektur trifft auf Natur

Die Innenräume sind in elegantem Stil gestaltet und vereinen Prestige, Vertrautheit und Wärme. Natürliche Materialien schaffen ein harmonisches Ambiente, das sich perfekt in die umliegende Natur einfügt. So entsteht ein Rückzugsort, an dem man spürt: Hier gehen Entspannung und Inspiration Hand in Hand.

(Bild: Belvedere Resort)

Komfort und Meerblick inklusive

Das Haus punktet nicht nur mit seiner Lage, sondern auch mit einer Vielzahl an Annehmlichkeiten: Balkon mit Meerblick, TV, kostenloses WLAN, Tresor, lange Betten, Bademantel und Pantoffeln am Zimmer gehören ebenso dazu wie ein Fahrradkeller und kostenlose Parkplätze beim Hotel.

+3
Fotos

Entspannung für Ruhe-Suchende

Wer Entspannung sucht, genießt den SPA-Bereich mit Saunalandschaft, eine entschleunigende Anwendung im Cliff Spa oder das kleine, intime Innenschwimmbecken. Strandfreunde schätzen hingegen den Zugang zum Meer, der über einen kurzen Spaziergang entlang des Weges erreichbar ist.

+4
Fotos

Highlights für Feinschmecker und Entdecker

Ob romantisches Wochenende zu zweit oder doch lieber der Urlaub mit Freunden: Das Cliff Hotel & Spa**** bietet für jeden Anlass den richtigen Rahmen. Auch zu unternehmen gibt es genug, denn die Gegend bietet zahlreiche Highlights, die es zu besichtigen und entdecken gilt. Kulinarischer Hochgenuss, freundliches Service und die Nähe zur Natur machen es zu einem wahren Geheimtipp für alle, die Erholung, Genuss und hochwertige Hotellerie verbinden möchten.

+5
Fotos

Jetzt buchen

Das Cliff Hotel & Spa**** lädt Sie zu einem einzigartigen Erlebnis ein, bei dem Komfort und Natur aufeinandertreffen. Umgeben von Olivenhainen und Meerblick erwarten Sie regionale Köstlichkeiten und Entspannung. Feinste Kulinarik, unvergessliche Ausblicke und Erlebnisse für Körper und Seele – alles in einem Paket. Die perfekte Auszeit für Paare oder Freunde, die Authentizität und unaufdringlichen Luxus schätzen. Entdecken Sie jetzt Ihren Herbsturlaub in Slowenien.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Eröffneten den „Krone“-Frühschoppen: Chefredakteur Klaus Herrmann, Vizebürgermeisterin Judith ...
Das sagen die Promis
Bier auf Wein – das darf‘s beim Aufsteirern sein
Folge von Sonntag
So bringen wir Körper und Geist in Schwung!
Heiße Show fällt aus!
Mausi: „Nass & weiß – vielleicht nächsten Sommer“
Folge von Samstag
Mit Philipp gemeinsam aktiv und fit am Wochenende
Kino & Streaming
Elke Winkens brilliert & „Call My Agent: Berlin“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
155.402 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
150.312 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.696 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3616 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2200 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1809 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Reisen & Urlaub
Mit Spa & Meerblick
Belvedere Resort – Ihr mediterraner Rückzugsort
Norwegian „Aqua“
Ein Kreuzfahrtschiff für jeden Geschmack
Schweiz
Traumzüge & Bergerlebnisse
Mountainbike-Touren
Steiermark: Berge, Wald & Adrenalin
„Kosten zu hoch“
Wizz Air fliegt bald nicht mehr ab Wien

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf