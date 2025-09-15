Belvedere Resort – Ihr mediterraner Rückzugsort

Das Belvedere Resort (Hotel Cliff & Spa) vereint Natur, gehobene Küche und Wellness – perfekt für einen erholsamen Herbsturlaub an der slowenischen Küste.
Im Naturpark Strunjan thront das Cliff Hotel & Spa**** auf einer Anhöhe, rund 80 Meter über dem Meer. Damit ist es das höchstgelegene Hotel an der slowenischen Küste – mit einem atemberaubenden Ausblick auf den Golf von Triest. Vor allem aus den Superior Zimmern eröffnet sich ein Panorama, das seinesgleichen sucht.
Architektur trifft auf Natur
Die Innenräume sind in elegantem Stil gestaltet und vereinen Prestige, Vertrautheit und Wärme. Natürliche Materialien schaffen ein harmonisches Ambiente, das sich perfekt in die umliegende Natur einfügt. So entsteht ein Rückzugsort, an dem man spürt: Hier gehen Entspannung und Inspiration Hand in Hand.
Komfort und Meerblick inklusive
Das Haus punktet nicht nur mit seiner Lage, sondern auch mit einer Vielzahl an Annehmlichkeiten: Balkon mit Meerblick, TV, kostenloses WLAN, Tresor, lange Betten, Bademantel und Pantoffeln am Zimmer gehören ebenso dazu wie ein Fahrradkeller und kostenlose Parkplätze beim Hotel.
Entspannung für Ruhe-Suchende
Wer Entspannung sucht, genießt den SPA-Bereich mit Saunalandschaft, eine entschleunigende Anwendung im Cliff Spa oder das kleine, intime Innenschwimmbecken. Strandfreunde schätzen hingegen den Zugang zum Meer, der über einen kurzen Spaziergang entlang des Weges erreichbar ist.
Highlights für Feinschmecker und Entdecker
Ob romantisches Wochenende zu zweit oder doch lieber der Urlaub mit Freunden: Das Cliff Hotel & Spa**** bietet für jeden Anlass den richtigen Rahmen. Auch zu unternehmen gibt es genug, denn die Gegend bietet zahlreiche Highlights, die es zu besichtigen und entdecken gilt. Kulinarischer Hochgenuss, freundliches Service und die Nähe zur Natur machen es zu einem wahren Geheimtipp für alle, die Erholung, Genuss und hochwertige Hotellerie verbinden möchten.
Das Cliff Hotel & Spa**** lädt Sie zu einem einzigartigen Erlebnis ein, bei dem Komfort und Natur aufeinandertreffen. Umgeben von Olivenhainen und Meerblick erwarten Sie regionale Köstlichkeiten und Entspannung. Feinste Kulinarik, unvergessliche Ausblicke und Erlebnisse für Körper und Seele – alles in einem Paket. Die perfekte Auszeit für Paare oder Freunde, die Authentizität und unaufdringlichen Luxus schätzen. Entdecken Sie jetzt Ihren Herbsturlaub in Slowenien.