ÖSV jubelt über Siegesserie: „Kann so weitergehen“

Scheib in einer Riege mit Hütter und Schmidhofer

Nicht zuletzt gelang Scheib selbst erst in diesem Jahr der entscheidende Schritt – hin zur momentanen Nummer eins, die sie in der Öffentlichkeit seit jeher selbstbewusst als Ziel ausgegeben hatte. „Da würde ich alle anlügen, wenn ich sagen würde, ich will die Zweitbeste werden. Man trainiert das ganze Leben darauf hin. Wenn man weiß, man hat Potenzial, hat einen schnellen Schwung, dann muss man es einfach irgendwann auch nutzen“, sagte Scheib. „Ich hatte letztes Jahr das Gefühl, mich unter dem Wert zu verkaufen. Den Fehler wollte ich auf keinen Fall noch einmal machen.“