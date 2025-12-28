Selenskyj zieht klare Grenzen vor Trump-Treffen

Putin will „Ziele gewaltsam durchsetzen“

Sprechen will der ukrainische Staatschef mit Trump über seine am Heiligen Abend präsentierten 20 Punkte für einen möglichen Friedensplan. Kernthema seien die Sicherheitsgarantien für die Ukraine für den Fall eines Waffenstillstands, um vor einem neuen russischen Angriff dauerhaft geschützt zu sein. Russland sieht den Großteil der Punkte Selenskyjs als Widerspruch zu seinen Positionen. Putin wirft der Ukraine vor, den Krieg nicht auf friedlichem Wege beenden zu wollen und meinte, Russland werde „alle Ziele seines militärischen Spezialeinsatzes gewaltsam durchsetzen“, sollte die Ukraine keinen Frieden wollen.