Was Autofahrer bei Eis und Schnee beachten müssen

Nur den Motor sollte man auslassen, denn es ist verboten, das Auto warmlaufen zu lassen. Abgesehen davon: Laut ÖAMTC geht das Eis dadurch auch nicht schneller weg von der Scheibe. Unterschätzt werden zudem vermeintlich lockerer Schnee und Eis auf dem Dach. Der kann andere Autofahrer behindern und in dem Fall kann es durch Haftung und Strafen teuer werden.