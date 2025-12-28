Vorteilswelt
Guckloch reicht nicht

Was Autofahrer bei Eis und Schnee beachten müssen

Salzburg
28.12.2025 08:00
So viel Freude beim Eiskratzen haben die wenigsten: Doch wer sich nicht darum kümmert, riskiert ...
So viel Freude beim Eiskratzen haben die wenigsten: Doch wer sich nicht darum kümmert, riskiert Unfälle und Strafen. Auch der Schnee muss unbedingt vom Auto gekehrt werden.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Früh, kalt, dunkel – klar, dass kein Mensch am Morgen bei den derzeit eisigen Temperaturen Lust hat, auch noch Eis vom Auto zu kratzen. Was von Geheimtipps zu halten ist und was wirklich hilft. 

Jedes Jahr gibt es Unfälle, weil Autofahrer nur ein Guckloch freimachen und andere Verkehrsteilnehmer übersehen. Doch das ist nicht nur gefährlich für alle Beteiligten, sondern auch illegal. Bis zu 10.000 Euro kann die Strafe betragen, wenn einen die Polizei dabei erwischt.

Bloß keine „Spezialtipps“ aus dem Netz beachten
Aber wie das Eis am besten von den Scheiben bekommen? Dazu kursieren in den Sozialen Medien viele Tipps, von der heißen Wärmflasche auf dem Armaturenbrett bis zum Wasserkocher, dessen Inhalt auf die Frontscheibe gekippt wird. Letzteres ist nicht anzuraten, denn dabei kann die Scheibe bersten, sagt der ÖAMTC.

Stattdessen gehört ein vernünftiger Eiskratzer ins Repertoire, mit dem die Scheibe bearbeitet wird. Aber Vorsicht vor der rechten Ecke oben – da klebt die §57a-Begutachtungsplakette. Hier sollte man vorsichtig vorgehen. Nicht vergessen: Heckscheibe und die Fenster. Auch hier braucht es Durchblick. Sollte das Eis allzu hartnäckig sein, kann auch ein Enteisungsspray aus dem Fachhandel als Unterstützung helfen.

Nur den Motor sollte man auslassen, denn es ist verboten, das Auto warmlaufen zu lassen. Abgesehen davon: Laut ÖAMTC geht das Eis dadurch auch nicht schneller weg von der Scheibe. Unterschätzt werden zudem vermeintlich lockerer Schnee und Eis auf dem Dach. Der kann andere Autofahrer behindern und in dem Fall kann es durch Haftung und Strafen teuer werden.

Schneeketten: Maximal Tempo 50
Ist Schneekettenpflicht angezeigt, müssen Autofahrer sie aufziehen und sollten darauf achten, dass sie mit maximal Tempo 50 unterwegs sind.

Schneeketten dürfen aber nur verwendet werden, wenn sie erforderlich sind und die Fahrbahn nicht beschädigen. Das beste Mittel ist und bleibt jedoch, gar nicht Auto zu fahren, wenn die Straßenverhältnisse ungut sind.

