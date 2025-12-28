Diesen Staatsgast lädt Stocker zum Neujahrskonzert

50 Millionen Zuseher erwartet

Eben deshalb will er Spajić mit der kleinen Geste eine große Bühne bieten. Beim Neujahrskonzert, das zum ersten Mal unter der Leitung von Maestro Yannick Nézet-Séguin stattfindet, werden bekanntlich rund 50 Millionen Menschen aus 150 Ländern online und vor dem Fernseher mitfeiern. „Vor allem in Zeiten globaler Krisen und gesellschaftlicher Polarisierung zeigen diese musikalischen Grüße aus der Kulturnation Österreich, dass Kunst und Kultur kein Luxus sind, sondern eine verbindende Kraft in unserem gesellschaftlichen Dialog – national wie international“, ergänzt man im Kanzleramt.