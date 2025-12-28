Was Odermatt Sieger Schwarz ins Ohr flüsterte

„War halt nicht genug“

Die reinen Speedfahrer müssen freilich länger auf ihren nächsten Einsatz warten. Der Super-G von Wengen steht erst am 16. Jänner auf dem Programm. Und die fast dreiwöchige Pause tat Vincent Kriechmayr gestern weh: „Am liebsten würde ich gleich wieder ein Rennen fahren.“ Nach den bescheidenen Resultaten im Grödnertal (24. und 13. Abfahrt, 9. Super-G) bekam der Oberösterreicher in Livigno den nächsten Tiefschlag. Mit bester letzter Zwischenzeit out: „Ich wollte ein Zeichen setzen. Aber ich war halt nicht gut genug.“