Sonne, Neuschnee und zur Krönung noch ein Heimsieg

Eigentlich hätte der Damenweltcup im heurigen Jahr gar nicht am Semmering, sondern in Lienz in Osttirol stattfinden sollen. Da Letzterer jedoch beschlossen hatte, nicht mehr als Austragungsort zur Verfügung zu stehen, sprang kurzerhand der Semmering wieder ein. Und als hätte der Wettergott beschlossen, den Zauberberg von seiner besten Seite zu präsentieren, gesellte sich zu den gut gelaunten Gästen auch noch strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und Neuschnee.