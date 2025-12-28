Vorteilswelt
Der Semmering strahlt

Sonne, Neuschnee und zur Krönung noch ein Heimsieg

Niederösterreich
28.12.2025 06:30
Zahlreiche Fans aus nah und fern feuerten die Skidamen am Semmering an.
Zahlreiche Fans aus nah und fern feuerten die Skidamen am Semmering an.

Der Semmering sprang heuer als Austragungsort für den Damen-Weltcup ein. Und es hat sich ausgezahlt – denn dank Traumwetter, toller Schneelage und einem Heimsieg könnte der Besucherrekord in diesem Jahr sogar geknackt werden. 

0 Kommentare

Besser hätte es gar nicht laufen können für den heurigen Damen-Skiweltcup am Semmering im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen. Strahlend blauer Himmel, tief verschneite Winterlandschaft und als Krönung dann auch noch ein Heimsieg für Österreich. Denn die 27-jährige Steirerin Julia Scheib gewann im Riesentorlauf vor der Schweizerin Camille Rast und der Schwedin Sara Hector. Für Julia Scheib ist es bereits der dritte Saisonsieg.

Alles begann vor genau 30 Jahren 
Genau drei Jahrzehnte ist es her, dass am Semmering zum ersten Mal der Damenslalom stattgefunden hat. Auch hier siegte mit Elfi Eder bereits eine Österreicherin – damals noch am Westhang. Erst im Jahr 1998 wanderte das Rennen auf die neue Weltcup-Panoramapiste. Und auch schon vor 30 Jahren zählte man 15.000 Besucher.

Eigentlich hätte der Damenweltcup im heurigen Jahr gar nicht am Semmering, sondern in Lienz in Osttirol stattfinden sollen. Da Letzterer jedoch beschlossen hatte, nicht mehr als Austragungsort zur Verfügung zu stehen, sprang kurzerhand der Semmering wieder ein. Und als hätte der Wettergott beschlossen, den Zauberberg von seiner besten Seite zu präsentieren, gesellte sich zu den gut gelaunten Gästen auch noch strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und Neuschnee.

Rahmenprogramm sorgte für grandiose Stimmung
Abseits der Piste bot der Zauberberg wieder ein äußerstes attraktives Rahmenprogramm. Neben DJ Claudio Sunk sorgten unter anderem Mini & Claus sowie Marc Pircher für ausgelassene Stimmung.

„Die Stimmung am Samstag war gewaltig“
Heute, Sonntag, findet auch wieder der beliebte Nachtslalom statt, der im Vorjahr aufgrund von Übertragungsrechten ausfiel. Um 14.15 Uhr startet der 1. Slalom-Durchgang, um 17.45 Uhr der 2. Als Rahmenprogramm sorgen die „Hafendorfer“ für Unterhaltung. Wintersportverein-Semmering (WSV) – Präsident und Weltcup-OK Präsident Franz Steiner zeigt sich begeistert. „Die Stimmung am Samstag war gewaltig“, so Steiner. Rund 7000 Gäste waren vor Ort und feuerten die Skidamen an. „Seit Corona sicherlich eine Rekordbesucherzahl“, schätzt Steiner.

Und auch Semmerings Bürgermeister Hermann Doppelreiter zeigt sich begeistert vom Event: „Der gestrige Sieg wird heute sicher noch mehr Fans motivieren, das heutige Rennen zu besuchen.“

Wo das Rennen im nächsten Jahr stattfinden wird, steht noch nicht fest. „Es wird nicht am Semmering sein“, so Steiner. Dafür darf man sich im Dezember 2028 aber wieder fix auf einen Damen-Weltcup am Zauberberg freuen. 

