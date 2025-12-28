So blicken die Österreicher auf das neue Jahr

Wenn die Silvesternacht an unsere Pforten klopft, fliegen nicht nur Raketen in den (hoffentlich klaren) Nachthimmel und knallen nicht nur die Champagner- und Sektkorken. Für viele ist mit dem Jahreswechsel auch der Zeitpunkt gekommen, in sich zu gehen und darüber nachzudenken, was man im kommenden Jahr vielleicht ein wenig anders als bisher machen könnte. Und sich vor Augen zu führen, was 2026 auf uns wohl zukommen wird. War das früher oft mit Zuversicht verbunden, blickt man in Zeiten multipler Krisen eher mit Skepsis in die Zukunft.