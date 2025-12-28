Er siegt sensationell – wäre aber „fast gestorben“

Die Rede ist von James Hurrell. Er ist aktuell die Nummer 63 der Welt – umso überraschender, dass er sich am Sonntagabend (vor der Suljovic-Partie gegen Littler) Duell der Engländer gegen einen gewissen Stephen Bunting durchsetzte. Letzter, als Nummer vier gesetzt, hatte nicht nur als Publikumsliebling, sondern auch als klarer Favorit gegolten. Hurrell war‘s wurscht, er zog mit einem hochspannenden 4:3-Sieg in die vierte Runde ein.