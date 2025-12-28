Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

James Hurrell:

Er siegt sensationell – wäre aber „fast gestorben“

Sport-Mix
28.12.2025 07:38
James Hurrell jubelt über seinen Sieg gegen Stephen Bunting – 2017 hatte er noch ganz andere ...
James Hurrell jubelt über seinen Sieg gegen Stephen Bunting – 2017 hatte er noch ganz andere Sorgen.(Bild: AP)

Bei der Darts-WM steht er sensationell in der vierten Runde – kurz vor seinem Sieg gegen Stephen Bunting am Sonntagabend hatte er aber verlautbart, dass er einst beinhae gestorben wäre.

0 Kommentare

Die Rede ist von James Hurrell. Er ist aktuell die Nummer 63 der Welt – umso überraschender, dass er sich am Sonntagabend (vor der Suljovic-Partie gegen Littler) Duell der Engländer gegen einen gewissen Stephen Bunting durchsetzte. Letzter, als Nummer vier gesetzt, hatte nicht nur als Publikumsliebling, sondern auch als klarer Favorit gegolten. Hurrell war‘s wurscht, er zog mit einem hochspannenden 4:3-Sieg in die vierte Runde ein.

(Bild: AP)

Auf wen Hurrell im Achtelfinale trifft, steht noch nicht fest – entweder wird‘s der deutsche Martin Schindler oder der Engländer Ryan Searle. Hurrell ist‘s aber eh wurscht. „Ich habe gerade die Nummer vier der Welt geschlagen, also interessiert mich nicht wirklich, wer mein nächster Gegner wird“, sagte er im Interview mit Sport1.

Lesen Sie auch:
Luke Littler ließ Mensur Suljovic keine echte Chance.
Hit bei Darts-WM
„Super Bursch!“ Suljovic lobt Littler nach Pleite
28.12.2025

Fast gestorben
Da barg seine Erklärung vor dem Spiel schon weit mehr Dramatik und Gehalt in sich. De facto wäre Hurrell im Jahr 2017 beinahe gestorben, erzählte er. Der Grund: ein verdrehter Darm. Der heute 41-Jährige habe über längere Zeit Schmerzen verspürt, fuhr aber trotzdem zu Turnieren. „Ich bin nicht zum Arzt gegangen. Das ist so eine Männersache“, zitiert ihn die englische „Sun“.

Schließlich ließ er sich doch untersuchen. Gerade noch. Ein Darmverschloss drohte. „Ich wäre fast gestorben“, sagt Hurrell. Die Operation rettete ihn. Und machte die Sensation bei der Darts-WM 2025 erst möglich. Wer weiß, was da noch alles kommt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
167.415 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
166.219 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
140.794 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Sport-Mix
James Hurrell:
Er siegt sensationell – wäre aber „fast gestorben“
Hit bei Darts-WM
„Super Bursch!“ Suljovic lobt Littler nach Pleite
Eingriff als Kind
Darts-Superstar Littler enthüllt Augenoperation
Ab nach Mailand
Weihnachten geht weiter: Fußballreise gewinnen!
Jake Pauls Verlobte
Nach Sturz auf dem Eis: Leerdam droht Olympia-Aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf