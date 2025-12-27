„Gregerl“ überrascht Fan mit Goldtor-Trikot

Eine ganz besondere Freude machte Nationalteamheld Michael Gregoritsch seinem Freund Michael „Mike“ Postmann aus Stadtschlaining im Burgenland. Der Stürmer überraschte den Gast mit einem Geschenk, das viele österreichische Fußballfans gerne in den Händen halten würden.
Der „Gregerl“ war’s, der Österreich mit seinem Tor zum Remis am 18. November gegen Bosnien-Herzegowina im Wiener Ernst-Happel-Stadion zur WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA schoss. Nach dem euphorischen Jubel ist der erfolgreiche Teamstürmer zu seinem dänischen Verein Brøndby IF zurückgekehrt, wo der 31-Jährige seit August unter Vertrag steht.
In der skandinavischen Neo-Heimat besuchte ihn Michael „Mike“ Postmann. Der Hausherr bereitete seinem Gast spontan eine Riesenfreude und überreichte ihm das Original-Trikot im Glanz des sensationellen „Goldtors“, das ein ganzes Land in WM-Fieber versetzte – „Freundschafts-Smiley“ inklusive.
Dieses Geschenk ist grandios! Das wertvolle Teamdress sehe ich als große Wertschätzung einer innigen, herzlichen Freundschaft zur Familie Gregoritsch!
„Mike“ Postmann
Als Draufgabe fieberte der Besucher aus dem Burgenland beim Spiel Brøndby IF gegen FC Fredericia mit – vergebens. Das Match ging für den Heimklub von Gregoritsch verloren.
Trotz dieses Wermutstropfens bleibt die Reise für „Mike“ Postmann unvergesslich: „Ich nehme bleibende Erinnerungen von einer wunderschönen Stadt und einem überglücklichen Michael Gregoritsch mit nach Hause.“ Jetzt kreisen die sportlichen Gedanken bereits um die WM im kommenden Jahr. „Geht die Ligameisterschaft erneut los, darf sich ,Gregerl’ schon warmschießen.“
Ein Detail abseits der aktuellen Erfolge: Vater Werner Gregoritsch war schon einmal Trainer vom ASKÖ Schlaining in der burgenländischen Landesliga.
