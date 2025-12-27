Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab zur WM!

„Gregerl“ überrascht Fan mit Goldtor-Trikot

Burgenland
27.12.2025 06:00
Das Goldtor-Trikot, das Fußballgeschichte schrieb, hat in Stadtschlaining einen Ehrenplatz.
Das Goldtor-Trikot, das Fußballgeschichte schrieb, hat in Stadtschlaining einen Ehrenplatz.(Bild: Franz Weber)

Eine ganz besondere Freude machte Nationalteamheld Michael Gregoritsch seinem Freund Michael „Mike“ Postmann aus Stadtschlaining im Burgenland. Der Stürmer überraschte den Gast mit einem Geschenk, das viele österreichische Fußballfans gerne in den Händen halten würden.

0 Kommentare

Der „Gregerl“ war’s, der Österreich mit seinem Tor zum Remis am 18. November gegen Bosnien-Herzegowina im Wiener Ernst-Happel-Stadion zur WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA schoss. Nach dem euphorischen Jubel ist der erfolgreiche Teamstürmer zu seinem dänischen Verein Brøndby IF zurückgekehrt, wo der 31-Jährige seit August unter Vertrag steht.

In der skandinavischen Neo-Heimat besuchte ihn Michael „Mike“ Postmann. Der Hausherr bereitete seinem Gast spontan eine Riesenfreude und überreichte ihm das Original-Trikot im Glanz des sensationellen „Goldtors“, das ein ganzes Land in WM-Fieber versetzte – „Freundschafts-Smiley“ inklusive.

„Mike“ Postmann und Michael Gregoritsch in Brøndby
„Mike“ Postmann und Michael Gregoritsch in Brøndby(Bild: Franz Weber)
Zitat Icon

Dieses Geschenk ist grandios! Das wertvolle Teamdress sehe ich als große Wertschätzung einer innigen, herzlichen Freundschaft zur Familie Gregoritsch!

„Mike“ Postmann

Als Draufgabe fieberte der Besucher aus dem Burgenland beim Spiel Brøndby IF gegen FC Fredericia mit – vergebens. Das Match ging für den Heimklub von Gregoritsch verloren.

Trotz dieses Wermutstropfens bleibt die Reise für „Mike“ Postmann unvergesslich: „Ich nehme bleibende Erinnerungen von einer wunderschönen Stadt und einem überglücklichen Michael Gregoritsch mit nach Hause.“ Jetzt kreisen die sportlichen Gedanken bereits um die WM im kommenden Jahr. „Geht die Ligameisterschaft erneut los, darf sich ,Gregerl’ schon warmschießen.“

Ein Detail abseits der aktuellen Erfolge: Vater Werner Gregoritsch war schon einmal Trainer vom ASKÖ Schlaining in der burgenländischen Landesliga.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-1° / 3°
Symbol heiter
Güssing
-3° / 2°
Symbol heiter
Mattersburg
-2° / 3°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
-0° / 2°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-1° / 3°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
266.644 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
152.247 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
129.573 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Burgenland
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Wintereinbruch
Viele Einsätze statt ruhiges Fest mit der Familie
In teure Falle getappt
40.000 € vor Weihnachten an „Finanzamt“ überwiesen
Brand am Stefanitag
Feuermelder warnte Bewohner und rettete Leben
755 Geschenke
Erfolg für „Weihnachtswunder“ der Volkshilfe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf