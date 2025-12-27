„Gregerl“ überrascht Fan mit Goldtor-Trikot

Der „Gregerl“ war’s, der Österreich mit seinem Tor zum Remis am 18. November gegen Bosnien-Herzegowina im Wiener Ernst-Happel-Stadion zur WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA schoss. Nach dem euphorischen Jubel ist der erfolgreiche Teamstürmer zu seinem dänischen Verein Brøndby IF zurückgekehrt, wo der 31-Jährige seit August unter Vertrag steht.