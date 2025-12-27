Vorteilswelt
Duell im Mercedes

Auer droht ein „Krieg der Sterne“ mit Verstappen

Formel 1
27.12.2025 06:30
Max Verstappens Team setzt auf den gleichen Mercedes wie Lucas Auer.
Max Verstappens Team setzt auf den gleichen Mercedes wie Lucas Auer.

Max Verstappen setzt nächste Saison mit seinem GT-Rennstall auf den Mercedes-AMG GT GT3, mit diesem Auto wurde Lucas Auer heuer DTM-Vizemeister. Damit droht 2026 sogar ein „Krieg der Sterne“ zwischen dem vierfachen Formel-1-Weltmeister und dem Tiroler.

Letzten Sommer traf sich Max Verstappen mit Toto Wolff im Urlaub auf Sardinien. Zufällig, wie der vierfache Weltmeister im Interview mit „viaplay“ betont. Nun entschied er sich tatsächlich für Mercedes – allerdings nur für seinen GT-Rennstall. Die Wahl fiel auf den AMG GT GT3 – jenes Auto, mit dem Lucas Auer heuer in der DTM Vizemeister wurde.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
