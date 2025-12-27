Auer droht ein „Krieg der Sterne“ mit Verstappen

Letzten Sommer traf sich Max Verstappen mit Toto Wolff im Urlaub auf Sardinien. Zufällig, wie der vierfache Weltmeister im Interview mit „viaplay“ betont. Nun entschied er sich tatsächlich für Mercedes – allerdings nur für seinen GT-Rennstall. Die Wahl fiel auf den AMG GT GT3 – jenes Auto, mit dem Lucas Auer heuer in der DTM Vizemeister wurde.