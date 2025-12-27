Auer droht ein „Krieg der Sterne“ mit Verstappen

Die Sturm-Legenden haben das Finale im Visier
Lions-Benefiz-Turnier
Max Verstappen setzt nächste Saison mit seinem GT-Rennstall auf den Mercedes-AMG GT GT3, mit diesem Auto wurde Lucas Auer heuer DTM-Vizemeister. Damit droht 2026 sogar ein „Krieg der Sterne“ zwischen dem vierfachen Formel-1-Weltmeister und dem Tiroler.
Letzten Sommer traf sich Max Verstappen mit Toto Wolff im Urlaub auf Sardinien. Zufällig, wie der vierfache Weltmeister im Interview mit „viaplay“ betont. Nun entschied er sich tatsächlich für Mercedes – allerdings nur für seinen GT-Rennstall. Die Wahl fiel auf den AMG GT GT3 – jenes Auto, mit dem Lucas Auer heuer in der DTM Vizemeister wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.