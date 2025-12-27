Warum meiden Schulen das Kind in der Krippe?

Zufällig an der Volksschule in meinem Grätzl vorbeispaziert. Sie steht direkt gegenüber der neugotischen Pfarrkirche zu St. Othmar. An der Eingangstür hängt ein Plakat, auf dem die Leitung Kindern und Eltern „schöne Weihnachtsferien“ wünscht. Dazu immerhin zwei Christbäume und sechs Schneemänner. Stern von Bethlehem? Geburt Christi? Fehlanzeige.
Vermeiden Schulen „frohe Weihnachten“, weil sie Familien muslimischen Glaubens nicht vor den Kopf stoßen wollen? Oder ist es dem Zeitgeist geschuldet, möglichst neutral gegenüber allen Religionen zu sein – selbst wenn sich noch immer 64 Prozent der österreichischen Bevölkerung zum Christentum bekennt?
In Italien hat Regierungschefin Georgia Meloni nun ein Machtwort gesprochen. In einem Video, das sie vor einer Krippendarstellung zeigt, fordert sie ihre Landsleute auf, die Krippe als Symbol italienischer Wurzeln zu verteidigen.Mehrere Schulen hatten dieses Jahr auf das Aufstellen von Krippen im Namen der Integration verzichtet.
Auch der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl warnt vor einer „Entchristlichung“ unserer Gesellschaft. Sie bereite ihm größere Sorgen als eine Islamisierung Europas.
Aber beides geht nun einmal Hand in Hand. Wenn wir das eine nicht wollen, dann sollten wir das andere umso intensiver pflegen. Weihnachtsevangelium, Herbergsuche, das Kind in der Krippe, Christ sein.
Wir brauchen nicht weniger Weihnachten, wir brauchen mehr.
