Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Warum meiden Schulen das Kind in der Krippe?

Kolumnen
27.12.2025 06:00
Stern von Bethlehem? Geburt Christi? Fehlanzeige.
Stern von Bethlehem? Geburt Christi? Fehlanzeige.(Bild: privat)
0 Kommentare

Zufällig an der Volksschule in meinem Grätzl vorbeispaziert. Sie steht direkt gegenüber der neugotischen Pfarrkirche zu St. Othmar. An der Eingangstür hängt ein Plakat, auf dem die Leitung Kindern und Eltern „schöne Weihnachtsferien“ wünscht. Dazu immerhin zwei Christbäume und sechs Schneemänner. Stern von Bethlehem? Geburt Christi? Fehlanzeige.

Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Vermeiden Schulen „frohe Weihnachten“, weil sie Familien muslimischen Glaubens nicht vor den Kopf stoßen wollen? Oder ist es dem Zeitgeist geschuldet, möglichst neutral gegenüber allen Religionen zu sein – selbst wenn sich noch immer 64 Prozent der österreichischen Bevölkerung zum Christentum bekennt?

In Italien hat Regierungschefin Georgia Meloni nun ein Machtwort gesprochen. In einem Video, das sie vor einer Krippendarstellung zeigt, fordert sie ihre Landsleute auf, die Krippe als Symbol italienischer Wurzeln zu verteidigen.Mehrere Schulen hatten dieses Jahr auf das Aufstellen von Krippen im Namen der Integration verzichtet.

Lesen Sie auch:
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
„Krone“-Kommentar
Woran ich mich erinnere: „Besser sie ist tot!“
28.11.2025

Auch der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl warnt vor einer „Entchristlichung“ unserer Gesellschaft. Sie bereite ihm größere Sorgen als eine Islamisierung Europas.

Aber beides geht nun einmal Hand in Hand. Wenn wir das eine nicht wollen, dann sollten wir das andere umso intensiver pflegen. Weihnachtsevangelium, Herbergsuche, das Kind in der Krippe, Christ sein. 

Wir brauchen nicht weniger Weihnachten, wir brauchen mehr.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
266.644 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
152.247 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
129.573 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Warum meiden Schulen das Kind in der Krippe?
„Krone“-Gastkommentar
Unangenehme Wahrheit
„Krone“-Kommentar
Weihnachtsfrieden  – nur ein Wunsch?
„Krone“-Kommentar
„Nicht allein“: Was uns Weihnachten wirklich sagt
„Krone“-Kommentar
Was wir von früheren Weihnachten lernen können
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf