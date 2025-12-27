So schmecken Reste auch nach Weihnachten bestens

Koch-Legende Willi Haider ist ein Spezialist, wenn es um das Thema Lebensmittelverwertung geht: „Bei uns zu Hause gab es nicht viel zum Essen, deshalb hat meine Mutter einfach aus allem etwas gemacht. So wurde mir schon früh beigebracht, dass Lebensmittel wertvoll sind. Dieser Wert geht in der heutigen Zeit leider oft verloren.“