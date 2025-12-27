Vorteilswelt
Mit Frosch

Frische für Ihr Zuhause gewinnen

Gewinnspiele
27.12.2025 06:00
(Bild: Werner_und_Mertz)

Das Spa ruft! Wenn es draußen kalt ist, gibt es nichts Schöneres als eine belebende Dusche. Wenn das klare, warme Wasser die Haut berührt, während die natürlichen Inhaltsstoffe des Duschgels einen sanften Duft verströmen, kann man so richtig abschalten und den grauen Winter vergessen. Mit den natürlichen und sanften Pflegeprodukten von Frosch Senses wird jedes Duscherlebnis zum Wohlfühlmoment. Und mit den sanften Seifen und natürlichen Raumerfrischern wird der Alltag zum entspannenden Spa-Moment. Gewinnen Sie jetzt ein XL-Wohlfühl-Package des Bio-Pioniers.

Rundum gepflegt mit Frosch 
Aloe Vera, Granatapfel und Orangenblüten sind die Hauptbestandteile der Frosch Senses Sensitiv-Dusche. Während die natürlichen Extrakte der Aloe Vera-Pflanze besonders feuchtigkeitsspendend sind, überzeugt Granatapfel mit revitalisierenden Eigenschaften. Orangenblüten sind erfrischend belebend und sorgen für einen unverwechselbaren Duft. Was die drei Produkte gemeinsam haben ist ihre natürliche Rezeptur. Die 5,5 pH-hautneutrale Pflegeformel ist frei von Farbstoffen, EDTA, Parabenen, tierischen Inhaltsstoffen und Mikroplastik. Frosch Senses Sensitiv-Duschen reinigen besonders sanft und helfen dabei, die natürliche Schutzbarriere der Haut zu bewahren.

(Bild: Werner_und_Mertz)
(Bild: Werner_Werner)
(Bild: Werner_und_Mertz)

Für gepflegte Hände bietet Frosch Seifen für die unterschiedlichen Bedürfnisse. Pflegende Formeln und rückfettende Inhaltsstoffe unterstützen den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Für besondere Duftmomente im ganzen Haus sorgen die Frosch Oase Raumerfrischer mit natürlichen Ölen. Die gute Hautverträglichkeit der Produkte von Frosch wurde dermatologisch bestätigt.

Gewinnen Sie jetzt ein XL-Wohlfühlpaket von Frosch!
Damit Sie frisch in Ihrer Wohnung frisch und duftend in das Jahr 2026 starten können, verlost die „Krone“ nun eines von drei XL-Wohlfühl-Packages von Frosch bestehend aus je folgenden Sachen

  • Sechs Frosch Senses Sensitiv-Duschgele in den Sorten Aloe Vera, Granatapfel und Orangenblüte
  • Zwei Frosch Kids Dusche & Shampoo
  • Sechs Frosch Seifen in verschiedenen Varianten (Aloe Vera, Lavendel Hygiene-Seife, Pfirsichblüte, Sensitiv, Mandelmilch, Aloe Vera Cremeseife)
  • Vier Frosch Oase Raumerfrischer in den Sorten Creme Spa, Orangenblüte und Lavendel

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 6. Jänner um 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

