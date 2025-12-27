Frische für Ihr Zuhause gewinnen

Das Spa ruft! Wenn es draußen kalt ist, gibt es nichts Schöneres als eine belebende Dusche. Wenn das klare, warme Wasser die Haut berührt, während die natürlichen Inhaltsstoffe des Duschgels einen sanften Duft verströmen, kann man so richtig abschalten und den grauen Winter vergessen. Mit den natürlichen und sanften Pflegeprodukten von Frosch Senses wird jedes Duscherlebnis zum Wohlfühlmoment. Und mit den sanften Seifen und natürlichen Raumerfrischern wird der Alltag zum entspannenden Spa-Moment. Gewinnen Sie jetzt ein XL-Wohlfühl-Package des Bio-Pioniers.