Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Steiermark

Kein Schularzt-Check für knapp 20.000 Kinder

Steiermark
27.12.2025 06:30
Im Schuljahr 2023/24 wurden exakt 100.853 steirische Schülerinnen und Schüler von Schulärzten ...
Im Schuljahr 2023/24 wurden exakt 100.853 steirische Schülerinnen und Schüler von Schulärzten untersucht. (Symbolbild)(Bild: BHS Ried/Rambossek)

Eigentlich ist eine schulärztliche Untersuchung pro Schuljahr gesetzlich vorgeschrieben. In der Steiermark gelang dies aber nicht bei allen Schülern. Die NEOS üben deshalb heftige Kritik.

0 Kommentare

Die NEOS wollten wissen, wie es denn in der Steiermark mit der gesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen Untersuchung aussieht und richteten deshalb eine Anfrage an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und den freiheitlichen Bildungslandesrat Stefan Hermann. Positiv bei der Beantwortung, die der „Krone“ nun vorliegt: Im Schuljahr 2023/24 wurden exakt 100.853 Schülerinnen und Schüler untersucht – das sind um immerhin 2000 mehr als noch im Jahr davor.

Allerdings: Die Untersuchungsrate liegt bei nur 84 Prozent, wie die Pinken monieren. Rund 19.000 Kinder blieben damit ohne schulärztliche Untersuchung: „Jedes Kind hat ein Recht auf Schutz und Versorgung. Wenn fast 20.000 Kinder nicht untersucht werden, versagt dieser Schutz“, schüttelt deshalb NEOS-Klubobmann Niko Swatek den Kopf.

Niko Swatek kritisiert die fehlenden Schularztuntersuchungen scharf.
Niko Swatek kritisiert die fehlenden Schularztuntersuchungen scharf.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Tausende Kinder bleibe mit ihren Problemen allein“
Er sagt dies vor allem mit Blick auf die „Auffälligkeitsquote“. Denn bei 27 Prozent der untersuchten Kinder wurden gesundheitliche Probleme festgestellt – hochgerechnet bedeutet dies, dass bei mehr als 5000 Kindern Auffälligkeiten unentdeckt geblieben sind. „Tausende Kinder bleiben also mit ihren Problemen allein, ohne Diagnose, ohne Hilfe.“

Swatek ortet ein „Systemversagen“ und nimmt die Landesregierung in die Pflicht: „Es geht nicht um Verwaltung oder Zuständigkeiten, sondern um die Gesundheit unserer Kinder.“

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
266.644 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
152.247 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
129.573 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf