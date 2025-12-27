Kein Schularzt-Check für knapp 20.000 Kinder

Die NEOS wollten wissen, wie es denn in der Steiermark mit der gesetzlich vorgeschriebenen schulärztlichen Untersuchung aussieht und richteten deshalb eine Anfrage an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und den freiheitlichen Bildungslandesrat Stefan Hermann. Positiv bei der Beantwortung, die der „Krone“ nun vorliegt: Im Schuljahr 2023/24 wurden exakt 100.853 Schülerinnen und Schüler untersucht – das sind um immerhin 2000 mehr als noch im Jahr davor.