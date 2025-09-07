Vorteilswelt
Lügen und Vertuschung

Die geheime Krankenakte der Männer im Weißen Haus

Außenpolitik
07.09.2025 12:00
Wenn es um die Gesundheit der US-Präsidenten geht, wird der breiten Öffentlichkeit die Wahrheit ...
Wenn es um die Gesundheit der US-Präsidenten geht, wird der breiten Öffentlichkeit die Wahrheit oft vorenthalten.(Bild: Krone KREATIV/picturedesk)

Sie lenkten die Geschicke der Welt, führten Krieg und meisterten Krisen. Privat kämpften aber viele US-Präsidenten mit schweren gesundheitlichen Problemen – über die schamlos gelogen und geschwiegen wurde. Krone+ wirft einen Blick in die Krankenakten von Kennedy, Biden & Co. 

0 Kommentare

Wilde Spekulationen über Donald Trumps Gesundheitszustand machen in den sozialen Medien die Runde. Neue Fotos des US-Präsidenten mit geschwollenen Beinen und blauen Flecken versetzen seine Anhänger in Besorgnis. „Habe mich nie besser in meinem Leben gefühlt!“, postete Trump als Reaktion.

Die blauen Flecken heizen die Spekulationen über den Gesundheitszustand von Donald Trump an.
Die blauen Flecken heizen die Spekulationen über den Gesundheitszustand von Donald Trump an.(Bild: Brian Snyder / REUTERS / picturedesk.com)

Trotz aller Dementi brodelt die Gerüchteküche munter weiter. Kein Wunder, haben dreiste Lügen und Vertuschungsversuche über den Gesundheitszustand der Männer im Weißen Haus doch eine so lange wie traurige Tradition:

Porträt von Lukas Luger
Lukas Luger
Folgen Sie uns auf