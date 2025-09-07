Die geheime Krankenakte der Männer im Weißen Haus

Sie lenkten die Geschicke der Welt, führten Krieg und meisterten Krisen. Privat kämpften aber viele US-Präsidenten mit schweren gesundheitlichen Problemen – über die schamlos gelogen und geschwiegen wurde. Krone+ wirft einen Blick in die Krankenakten von Kennedy, Biden & Co.
Wilde Spekulationen über Donald Trumps Gesundheitszustand machen in den sozialen Medien die Runde. Neue Fotos des US-Präsidenten mit geschwollenen Beinen und blauen Flecken versetzen seine Anhänger in Besorgnis. „Habe mich nie besser in meinem Leben gefühlt!“, postete Trump als Reaktion.
Trotz aller Dementi brodelt die Gerüchteküche munter weiter. Kein Wunder, haben dreiste Lügen und Vertuschungsversuche über den Gesundheitszustand der Männer im Weißen Haus doch eine so lange wie traurige Tradition:
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.