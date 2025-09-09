Endgültiges Aus für umstrittene ATV-Kultsendung

Zuerst hat man es noch mit einer Überarbeitung versucht, doch jetzt zieht der Sender ATV endgültig den Stecker: Die Kultsendung „Das Geschäft mit der Liebe“ wird abgesetzt. Das Aus kommt durchaus überraschend ...
Bekanntlich hatte es vor einigen Monaten große Aufregung um das Reality-Format gegeben, Szenen und Aussagen der Teilnehmer daraus wurden als sexistisch und frauenfeindlich stark kritisiert. Vor allem der Thailand-Erzählstrang geriet mit seiner missverständlichen Bebilderung ins Kreuzfeuer der Kritiker. Nicht nur von Sexismus, sondern gar von Menschenhandel war die Rede.
Auch Vizekanzler wetterte gegen ATV-Programm
Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) wetterte gegen das Programm. „Dieses offene Zurschaustellen von sexueller Ausbeutung von Frauen hat weder medial im TV noch sonst irgendwo in unserer Gesellschaft etwas zu suchen“, schrieb Babler im März auf X (siehe Posting unten). Diese Form von Fernsehen wolle er persönlich und als Medienminister nicht einfach zur Kenntnis nehmen.
Zuletzt noch immer 85.000 Zuschauer im Schnitt
ATV hatte die Sendung daraufhin schließlich ausgesetzt und überarbeitet, bevor erst vor wenigen Wochen die Ausstrahlung wieder aufgenommen wurde. Nach der Zwangspause wollten im Schnitt noch 85.000 Zuschauer zuschauen, wie Männer sich auf die Suche nach willigen Frauen machen.
An den derben Sprüchen und sexistischen Ansichten der Protagonisten änderte sich wenig, dafür kümmerte sich der Sender um eine neue Kontextualisierung. Der beigesteuerte Off-Text wies klarer auf eventuelles Fehlverhalten hin.
Nun kommt dennoch das Aus. ATV wird laut eigener Aussage keine neue Staffel beauftragen (derzeit läuft im TV die 11. Staffel). „Wir schließen aber einen Relaunch des Formats und dieser starken Marke in der Zukunft nicht aus“, betonte Oliver Svec, Unterhaltungschef von ProSiebenSat.1Puls4. Eine Wiederaufnahme darf aber wohl bezweifelt werden.
Von der Sendung „Das Geschäft mit der Liebe“ gibt es elf Staffeln – in der heimischen Reality-Serie werden Singles aus Österreich auf der Suche nach dem Partner fürs Leben begleitet. So werden zumeist Kontakte mit Frauen aus Osteuropa oder Asien geknüpft – Anmachsprüche und sonstige Sager sind zumeist eher derb ...
