Endgültiges Aus für umstrittene ATV-Kultsendung

Bekanntlich hatte es vor einigen Monaten große Aufregung um das Reality-Format gegeben, Szenen und Aussagen der Teilnehmer daraus wurden als sexistisch und frauenfeindlich stark kritisiert. Vor allem der Thailand-Erzählstrang geriet mit seiner missverständlichen Bebilderung ins Kreuzfeuer der Kritiker. Nicht nur von Sexismus, sondern gar von Menschenhandel war die Rede.

Auch Vizekanzler wetterte gegen ATV-Programm

Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) wetterte gegen das Programm. „Dieses offene Zurschaustellen von sexueller Ausbeutung von Frauen hat weder medial im TV noch sonst irgendwo in unserer Gesellschaft etwas zu suchen“, schrieb Babler im März auf X (siehe Posting unten). Diese Form von Fernsehen wolle er persönlich und als Medienminister nicht einfach zur Kenntnis nehmen.