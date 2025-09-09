Wahl-Niederösterreicher „Emil“ in Melk gesichtet

Lokführer scherzte über „Emil“-Pause

Selbst der Lokführer nahm es mit Humor. Über die Borddurchsage scherzte er: „Offenbar spaziert im Gleisbereich der Elch Emil. Ich habe dafür gesorgt, dass die Türen offen sind, wenn Sie rauchen wollen. Mir macht das nichts. Aber wenn ich pfeife, bitte sofort wieder einsteigen, dann geht’s weiter.“ Einige Fahrgäste lachten laut über die Durchsage.