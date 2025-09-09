Vorteilswelt
Nicht im Quali-Kader

Brasilianisches Duo muss um WM-Teilnahme bangen

Fußball International
09.09.2025 19:32
Rodrygo und Neymar müssen um ihr WM-Ticket zittern.
Rodrygo und Neymar müssen um ihr WM-Ticket zittern.(Bild: instagram.com/rodrygoa1)

Das Brasilien-Duo Rodrygo und Neymar müssen weiterhin um ihr WM-Ticket bangen.  Beide wurden aus dem Quali-Kader der „Selecao“ gestrichen – und das obwohl Trainer Carlo Ancelotti Rodrygo ja eigentlich noch bestens aus der gemeinsamen Real-Zeit kennt.

„Natürlich spielt die Erinnerung eine Rolle. Ich kenne Rodrygo gut und weiß, was er dem Team geben kann“, so Ancelotti. „Aber wir bewerten derzeit rund 70 Spieler – physisch, taktisch und mental. Wir wollen die bestmögliche Mannschaft für die Weltmeisterschaft zusammenstellen.“ Name alleine zählt also nicht.

Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti
Brasilien-Trainer Carlo Ancelotti(Bild: EPA/Andre Coelho)

Neymar mit „mangelnder Fitness“
Auch ein weiterer berühmter Name muss um die Teilnahme zittern. Nationalheld Neymar wurde ebenfalls nicht im Kader berücksichtigt, aufgrund von mangelnder Fitness, so Ancelotti. Der ehemalige Barcelona- und PSG-Star sehe dies jedoch anders. „Ich denke, das ist eine taktische Entscheidung und hat nichts mit meiner körperlichen Verfassung zu tun“, zeigte sich Neymar verärgert.

Großer Konkurrenzkampf
Klar ist, dass sowohl Rodrygo, als auch Neymar viel Konkurrenz auf ihren Positionen haben. Spieler wie Vinicius Jr, Raphinha oder auch Youngsters Estevao und Joao Pedro von Chelsea bekamen diesmal den Vorzug vom italienischen Trainer. Leicht wird der Kampf um die Kaderplätze also nicht, vor allem wenn Rodrygo weiterhin wenig Spielzeit bei Real bekommt. Neo-Trainer Xabi Alonso brachte den Stürmer erst einmal von Anfang an.

Porträt von krone Sport
krone Sport
