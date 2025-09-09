Brasilianisches Duo muss um WM-Teilnahme bangen

Großer Konkurrenzkampf

Klar ist, dass sowohl Rodrygo, als auch Neymar viel Konkurrenz auf ihren Positionen haben. Spieler wie Vinicius Jr, Raphinha oder auch Youngsters Estevao und Joao Pedro von Chelsea bekamen diesmal den Vorzug vom italienischen Trainer. Leicht wird der Kampf um die Kaderplätze also nicht, vor allem wenn Rodrygo weiterhin wenig Spielzeit bei Real bekommt. Neo-Trainer Xabi Alonso brachte den Stürmer erst einmal von Anfang an.