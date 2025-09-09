„Ich denke nicht an einen Rücktritt im Team“

„Ich habe in der Länderspielpause zwei Tage mit der Familie (Mama, Papa, Oma und Opa) daheim in Linz verbracht. Mein Sohn Noah war auch dabei, das gibt mir die meiste Kraft“, weiß Heinz Lindner. Der im Juli zu den Young Boys wechselte, einen Einjahresvertrag unterzeichnete und sich in Bern bereits bestens eingelebt hat. „Ich fühle mich hier pudelwohl, wohne sehr zentral und 600 Meter vom Stadion entfernt. Ein Auto zahlt sich daher für mich kaum aus. Die Stadt ist wunderschön und charmant, dazu gibt es viele Spielplätze für die Kinder“, schwärmt der Tormann. Der nach Grasshopper Zürich, Basel und Sion nun für den vierten Schweizer Klub aktiv ist.