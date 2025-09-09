Weltkriegs-Bombe am Flughafen Frankfurt gefunden

Obwohl die Bombe am Flughafen gefunden wurde, dürften sich die Verzögerungen für Fluggäste in Grenzen halten. „Der Flugbetrieb ist aufgrund des Nachtflugverbots in Frankfurt nicht betroffen“, teilte Fraport mit. Trotzdem sollten sich Fluggäste erkundigen, ob sich beim geplanten Flug etwas ändert, rät der Flughafenbetreiber.

Am Boden wird es für die Autofahrer wohl ungemütlicher. Für die Dauer der Entschärfungs-Arbeiten wird die Autobahn A5 im Bereich des Flughafens gesperrt. Der Verkehr soll umgeleitet werden.