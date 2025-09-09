Muss entschärft werden
Weltkriegs-Bombe am Flughafen Frankfurt gefunden
Am Frankfurter Flughafen in Deutschland ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll am Dienstagabend entschärft werden. Der Flugbetrieb dürfte davon nicht beeinträchtigt werden, für Autofahrer könnte es mühsamer werden.
„Im Süden des Flughafens Frankfurt wurde bei Bauarbeiten eine Weltkriegs-Bombe gefunden“, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Bei der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt es sich um einen 75-Kilo-Blindgänger. Die Bombe soll am späten Dienstagabend, um 23 Uhr, entschärft werden.
Der Bereich rund um den Fundort des Blindgängers wurde abgesperrt. Die Feuerwehr und der Kampfmittelräumdienst sind im Einsatz. Ein Hotel am Flughafen und die Baustelle mussten evakuiert werden.
Obwohl die Bombe am Flughafen gefunden wurde, dürften sich die Verzögerungen für Fluggäste in Grenzen halten. „Der Flugbetrieb ist aufgrund des Nachtflugverbots in Frankfurt nicht betroffen“, teilte Fraport mit. Trotzdem sollten sich Fluggäste erkundigen, ob sich beim geplanten Flug etwas ändert, rät der Flughafenbetreiber.
Am Boden wird es für die Autofahrer wohl ungemütlicher. Für die Dauer der Entschärfungs-Arbeiten wird die Autobahn A5 im Bereich des Flughafens gesperrt. Der Verkehr soll umgeleitet werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.