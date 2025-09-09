Vorteilswelt
Muss entschärft werden

Weltkriegs-Bombe am Flughafen Frankfurt gefunden

Ausland
09.09.2025 18:05
Am Frankfurter Flughafen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht.
Am Frankfurter Flughafen ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht.(Bild: zenturio1st - stock.adobe.com)

Am Frankfurter Flughafen in Deutschland ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll am Dienstagabend entschärft werden. Der Flugbetrieb dürfte davon nicht beeinträchtigt werden, für Autofahrer könnte es mühsamer werden.

0 Kommentare

„Im Süden des Flughafens Frankfurt wurde bei Bauarbeiten eine Weltkriegs-Bombe gefunden“, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Bei der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt es sich um einen 75-Kilo-Blindgänger. Die Bombe soll am späten Dienstagabend, um 23 Uhr, entschärft werden.

Der Bereich rund um den Fundort des Blindgängers wurde abgesperrt. Die Feuerwehr und der Kampfmittelräumdienst sind im Einsatz. Ein Hotel am Flughafen und die Baustelle mussten evakuiert werden.

Obwohl die Bombe am Flughafen gefunden wurde, dürften sich die Verzögerungen für Fluggäste in Grenzen halten. „Der Flugbetrieb ist aufgrund des Nachtflugverbots in Frankfurt nicht betroffen“, teilte Fraport mit. Trotzdem sollten sich Fluggäste erkundigen, ob sich beim geplanten Flug etwas ändert, rät der Flughafenbetreiber.

Am Boden wird es für die Autofahrer wohl ungemütlicher. Für die Dauer der Entschärfungs-Arbeiten wird die Autobahn A5 im Bereich des Flughafens gesperrt. Der Verkehr soll umgeleitet werden.

