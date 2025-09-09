Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Quali gegen Bosnien

Aufstellung! Rangnicks Elf für das Schlüsselspiel

Fußball International
09.09.2025 19:19
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seine Startelf für das Quali-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina ...
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seine Startelf für das Quali-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina präsentiert.(Bild: GEPA)

Österreich tritt ab 20.45 Uhr in der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina an (hier im Liveticker). Nun steht auch fest, welche Startelf Teamchef Ralf Rangnick im möglichen Schlüsselspiel der Gruppe auf den Rasen schickt. 

0 Kommentare

Hier die Aufstellung:

Die ÖFB-Auswahl gastiert in Zenica beim bisher ebenfalls beim Punktemaximum haltenden Spitzenreiter Bosnien-Herzegowina. Mit einem Sieg mit zwei Toren Differenz würden die Österreicher erstmals in der laufenden Quali die Tabellenführung übernehmen. 

„Wir können einen Riesenschritt machen, dessen sind wir uns bewusst“, erklärte Teamchef Rangnick am Montag. Nun hat er auch präsentiert, welcher Startelf er vertraut, diesen Riesenschritt zu machen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
ÖsterreichBosnien-Herzegowina
ÖFB
WM-Qualifikation
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Hier im Ticker:
Die WM-Quali in der Konferenz – ab 20.45 Uhr LIVE
WM-Quali im Ticker
Bosnien gegen Österreich ab 20.45 Uhr LIVE
Ex-Belgien-Trainer
Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce steht fest!
Nicht im Quali-Kader
Brasilianisches Duo muss um WM-Teilnahme bangen
WM-Quali gegen Bosnien
Aufstellung! Rangnicks Elf für das Schlüsselspiel
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine