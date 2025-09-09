Aufstellung! Rangnicks Elf für das Schlüsselspiel

Österreich tritt ab 20.45 Uhr in der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina an (hier im Liveticker). Nun steht auch fest, welche Startelf Teamchef Ralf Rangnick im möglichen Schlüsselspiel der Gruppe auf den Rasen schickt.
Hier die Aufstellung:
Die ÖFB-Auswahl gastiert in Zenica beim bisher ebenfalls beim Punktemaximum haltenden Spitzenreiter Bosnien-Herzegowina. Mit einem Sieg mit zwei Toren Differenz würden die Österreicher erstmals in der laufenden Quali die Tabellenführung übernehmen.
„Wir können einen Riesenschritt machen, dessen sind wir uns bewusst“, erklärte Teamchef Rangnick am Montag. Nun hat er auch präsentiert, welcher Startelf er vertraut, diesen Riesenschritt zu machen.
