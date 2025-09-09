Gutgläubige Tirolerin zahlte jahrelang an Ganovin

Bekannte Plattform missbraucht

Zur Vorgeschichte: Seit September 2021 bestand über die bekannte Dating-Plattform „Elite Partner“ Kontakt zu der unbekannten Täterin. Zwischen 8. April 2022 und 1. August des heurrigen Jahres forderte die Unbekannte wiederholt Geldbeträge. „Die Täterin nutzte dabei wohl recht geschickt diverse Vorwände“, ergänzte der Ermittler. Anhand des Schriftverkehrs gehe man davon aus, dass es tatsächlich eine Frau sei.