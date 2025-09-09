Gutgläubige Tirolerin zahlte jahrelang an Ganovin

Ein ganz besonders drastischer Fall von Intnernet-Betrug wurde nun aus dem Tiroler Oberland bekannt: Über Jahre überwies eine 67-Jährige immer wieder Geld an eine offensichtliche Ganovin. Die Frau verlor ein Vermögen.
„Im September 2021 kam der Kontakt zustande, die Zahlungen begannen dann im Lauf des Jahres 2022“, sagte ein Polizist zur „Krone“. Erst jetzt am Dienstag erstattete die 67-jährige Einheimische Anzeige, indem sie persönlich auf der Polizeiinspektion Zirl erschien und die ganze Geschichte schilderte. Sie erstattete Anzeige wegen Betruges.
Bekannte Plattform missbraucht
Zur Vorgeschichte: Seit September 2021 bestand über die bekannte Dating-Plattform „Elite Partner“ Kontakt zu der unbekannten Täterin. Zwischen 8. April 2022 und 1. August des heurrigen Jahres forderte die Unbekannte wiederholt Geldbeträge. „Die Täterin nutzte dabei wohl recht geschickt diverse Vorwände“, ergänzte der Ermittler. Anhand des Schriftverkehrs gehe man davon aus, dass es tatsächlich eine Frau sei.
Konten auch außerhalb Europas
Insgesamt überwies die Geschädigte in dem angeführten Zeitraum einen sechsstelligen Eurobetrag auf verschiedene Auslandsbankkonten, auch über Europa hinaus. Die weiteren Erhebungen sind im Gange, sie dürften sich wohl schwierig gestalten.
