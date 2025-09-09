ÖSV-Hoffnung nennt Sölden als erstes Saisonziel

„Zwei, drei gute Tage fürs Selbstvertrauen“

Derzeit macht ihr der direkte Vergleich mit den Kolleginnen aber keine besonders große Freude. „Zu Beginn des Trainingscamps hat die Leistung noch gepasst“, verrät die Heeressportlerin. „In den letzten Tagen habe ich mir aber etwas schwergetan.“ Nervös macht sie das aber nicht. „Wir haben jetzt September und es kann sich schnell drehen. Im Endeffekt braucht es genau zwei, drei gute Tage, um Selbstvertrauen aufzubauen.“