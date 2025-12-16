Deutscher wagt in Tirol wildes Party-Experiment

„Macht mir einfach Spaß“

Warum das Ganze? Ähnliche Aktionen hat Speck unter anderem bereits auf Mallorca, in Lloret de Mar oder am Münchner Oktoberfest durchgezogen. In Sölden sei ursprünglich eine Promotion mit einem Lokal geplant gewesen, daraus wurde nichts. Her kam Speck trotzdem. „Es macht mir einfach richtig Spaß, weil man viele nette, coole Leute kennenlernt.“ Da er alleine unterwegs ist, sei gerade das Feiern ein wichtiger Anknüpfungspunkt.