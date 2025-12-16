Dornauer wütet: Rot-schwarze Taschenspielertricks!

„Neuwahlen wichtiger denn je!“

Auch die FPÖ wird dem Voranschlag nicht zustimmen. „Viele Tirolerinnen und Tiroler müssen tagtäglich um ihr Überleben kämpfen, doch die ÖVP und die SPÖ weigern sich, die Übergewinne des landeseigenen Energieversorgers – der Tiwag – dafür einzusetzen, damit notwendige Investitionen in den Bereichen Kindererziehung, Soziales und den Kommunen getätigt werden können, das ist keine nachhaltige und vor allem zukunftsweisende Politik“, kontert FPÖ-Obmann Markus Abwerzger.