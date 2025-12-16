Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik am Doppelbudget

Dornauer wütet: Rot-schwarze Taschenspielertricks!

Tirol
16.12.2025 17:00
Seit seinem Ausscheiden aus der Regierung ist Georg Dornauer nicht mehr nett mit seinen ...
Seit seinem Ausscheiden aus der Regierung ist Georg Dornauer nicht mehr nett mit seinen ehemaligen Regierungskollegen.(Bild: Christof Birbaumer)

Rechtzeitig vor dem Tiroler Budget-Landtag am Mittwoch meldet sich der ehemalige SPÖ-Boss und mittlerweile freie Abgeordnete Georg Dornauer zu Wort. Und wenig überraschend lässt er kein gutes Haar an seinen Ex-Kollegen. Gleich wie die Blauen!

0 Kommentare

Anlässlich der Dezembersitzung des Tiroler Landtags am Mittwoch, in der das Doppelbudget für die Jahre 2026/2027 beschlossen werden soll, übt der freie Abgeordnete Georg Dornauer scharfe Kritik an Finanzreferent und Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). „Ein ausgeglichener Haushalt war immer unser gemeinsames Ziel. Eine schwarze Null für Tirol ist grundsätzlich richtig – aber nicht auf diesem Weg der fiskalischen Doppelbödigkeit.“

Die Bevölkerung zahlt die Einsparungen
Mattle wisse genau, dass die vermeintliche Budgetsanierung nur durch versteckte Steuererhöhungen möglich wurde. „Über die massiven Übergewinne der Tiwag greift das Land auf Einnahmen in vierfacher Höhe zurück. Damit wird das Budget zwar rechnerisch saniert, tatsächlich aber zahlen die Tirolerinnen und Tiroler anstelle von strukturellen Einsparungen selbst die Rechnung“, so Dornauer.

Diese Vorgehensweise kritisiert der Abgeordnete bereits seit August und er bleibt auch bei der Beschlussfassung am Mittwoch dabei: „Diesen Weg kann und werde ich nicht goutieren.“

Zitat Icon

Während sich Landeshauptmann Mattle österreichweit für die schwarze Null feiern lässt, wissen alle ganz genau, wer sie finanziert hat.

Georg Dornauer

Bild: Christof Birbaumer

„Ich verstehe meine Ex-Parteikollegen nicht“
Unverständnis zeigt Dornauer zudem gegenüber der Haltung seiner früheren Parteikollegen: „Ich verstehe nicht, warum die Tiroler SPÖ diese Taschenspielertricks gutheißt. Während sich Landeshauptmann Mattle österreichweit für die schwarze Null feiern lässt, wissen alle ganz genau, wer sie finanziert hat.“ Die stark gestiegenen Energie- und Strompreise seien der Inflationstreiber Nummer eins der letzten zwei Jahre gewesen.

„Die Landesregierung hätte – aufbauend auf meinem Antrag – die Möglichkeit gehabt, dieser anhaltenden Teuerungswelle entgegenzuwirken und den Tirolerinnen und Tirolern ihr Geld zurückzugeben. ÖVP und SPÖ wollten das nicht.“ Dornauers Fazit ist eindeutig: „Dieses Doppelbudget ist wenig perspektivgebend und wurde durch die Hintertür saniert. Daher wird es von mir keine Zustimmung geben.“

Zitat Icon

In den Ausschüssen haben wir mit Abänderungsanträgen aufgezeigt, dass Kürzungen möglich sind, ohne bei wichtigen Bereichen zu sparen.

Markus Abwerzger (FPÖ)

Bild: Christof Birbaumer

„Neuwahlen wichtiger denn je!“
Auch die FPÖ wird dem Voranschlag nicht zustimmen. „Viele Tirolerinnen und Tiroler müssen tagtäglich um ihr Überleben kämpfen, doch die ÖVP und die SPÖ weigern sich, die Übergewinne des landeseigenen Energieversorgers – der Tiwag – dafür einzusetzen, damit notwendige Investitionen in den Bereichen Kindererziehung, Soziales und den Kommunen getätigt werden können, das ist keine nachhaltige und vor allem zukunftsweisende Politik“, kontert FPÖ-Obmann Markus Abwerzger.

Lesen Sie auch:
Die Klubchefs der Regierung, Jakob Wolf (ÖVP) und Elisabeth Fleischanderl (SPÖ) erläuterten die ...
Opposition sauer
Nur die Regierung findet ihr Doppelbudget „top“
16.12.2025
Wifo-Chef lobt
Tirol als Vorbild? „Staat hätte weniger Probleme“
06.12.2025
Tirols Budget bis Wahl
Tirol erstes Bundesland ohne Netto-Neuverschuldung
11.11.2025

Er geht sogar noch weiter und fordert rasche Neuwahlen: „Die beiden Budgetvoranschläge der schwarz-roten Landesregierung beweisen, dass rasche Neuwahlen auf Landesebene dringend notwendig sind.“

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.420 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
147.759 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
114.700 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf