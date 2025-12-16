Scalahaus-Chef: „Es gab Fehler vom Management“

Für Hunderte Häuslbauer war es die eine große Investition des Lebens. Das betonte der Sachverständige bei der fortgesetzten Strafverhandlung gegen die zwei Ex-Chefs der Fertigteilhausfirma Scalahaus am Dienstag im Landesgericht. Bekanntlich rutschte die Eugendorfer Firma 2022 in die Mega-Pleite: mit 22 Millionen Euro in der Kreide. Mehr als 400 Gläubiger verloren Geld und bekamen nur eine Mini-Quote von 1,1 Prozent aus dem Insolvenzverfahren. Viele junge Menschen, Familien, Ehepaare waren betroffen – sie alle wollten sich den Traum Eigenheim erfüllen, zahlten zwischen 25.000 und 75.000 Euro im Voraus.