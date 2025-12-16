Scalahaus-Chef: „Es gab Fehler vom Management“

Verhandlungstag zwei im Strafverfahren rund um die Millionen-Pleite der Eugendorfer Fertighaus-Firma Scalahaus: Die beiden Ex-Chefs erklärten die Gründe des Scheiterns. Kurz gesagt: Es wurde mehr verkauft als gebaut. „Wir waren zu optimistisch“, räumte einer der Manager Fehler ein.
Für Hunderte Häuslbauer war es die eine große Investition des Lebens. Das betonte der Sachverständige bei der fortgesetzten Strafverhandlung gegen die zwei Ex-Chefs der Fertigteilhausfirma Scalahaus am Dienstag im Landesgericht. Bekanntlich rutschte die Eugendorfer Firma 2022 in die Mega-Pleite: mit 22 Millionen Euro in der Kreide. Mehr als 400 Gläubiger verloren Geld und bekamen nur eine Mini-Quote von 1,1 Prozent aus dem Insolvenzverfahren. Viele junge Menschen, Familien, Ehepaare waren betroffen – sie alle wollten sich den Traum Eigenheim erfüllen, zahlten zwischen 25.000 und 75.000 Euro im Voraus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.