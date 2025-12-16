„Game of Thrones“-Star zeigt sich beim Nacktbaden

Sie weiß, wie man PO-sitive Schlagzeilen erzeugt. Maisie Williams begeistert ihre Fans jetzt mit sehr seltenen Sexy-Schnappschüssen von sich auf Instagram. Diese zeigen die „Game of Thrones“-Schönheit und zwei Freundinnen beim Nacktbaden in Italien.
Auf einem Kurzvideo schreitet die 28-Jährige im Eva-Kostüm ins Mittelmeer und taucht dann in die Fluten ein. Auf einem weiteren Foto posiert Maisie mit ihren Freundinnen im Wasser, ehe das Trio der Kamera ihre entblößten Hintern aus dem Wasser entgegenhalten. Dazu schrieb Williams: „Der Sommer ist vorbei, doch das Leben geht im großen Stil weiter.“
Die Schauspielerin und ihre Freundinnen hatten es sich im Su Ferreri Retreat Gästehaus auf Sardinien gutgehen lassen. Dort konnten die drei laut der Webseite „ihr Leben in der Natur entschleunigen“, darunter mit Wanderungen, Yoga und Sauna-Gängen.
Viele Fans zeigten sich entweder begeistert mit Kommentaren wie „einfach nur wunderschön“ oder „die wahre Queen des Nordens“. Andere witzelten mit GoT-Andeutungen wie „Wenn das Lord Stark sehen würde“ oder „Echt stark, die nackte Arya!“
Williams postet nur selten auf ihren Social Media private Einblicke. Zuletzt hatte „Arya Stark“ im April einen kleinen Eindruck in ihr Leben gegeben.
