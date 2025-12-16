„Game of Thrones“-Star zeigt sich beim Nacktbaden

Auf einem Kurzvideo schreitet die 28-Jährige im Eva-Kostüm ins Mittelmeer und taucht dann in die Fluten ein. Auf einem weiteren Foto posiert Maisie mit ihren Freundinnen im Wasser, ehe das Trio der Kamera ihre entblößten Hintern aus dem Wasser entgegenhalten. Dazu schrieb Williams: „Der Sommer ist vorbei, doch das Leben geht im großen Stil weiter.“

Die Schauspielerin und ihre Freundinnen hatten es sich im Su Ferreri Retreat Gästehaus auf Sardinien gutgehen lassen. Dort konnten die drei laut der Webseite „ihr Leben in der Natur entschleunigen“, darunter mit Wanderungen, Yoga und Sauna-Gängen.