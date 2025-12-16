Eishockey-Star verlor sein Herz an eine Wienerin

Frisch verliebt ist KAC-Stürmer Nick Petersen, der Kanadier ist mit einer Ärztin zusammen. Das soll ihn am Eis weiter beflügeln – denn am heutigen Mittwoch feiert der 36-Jährige in Szekesfehervar sein Comeback. Auch Sturm-Kollege Jan Mursak überstand seine Verletzung, wurde aber krank. Dazu ist jetzt klar, wer Kapitän Thomas Hundertpfund (Saisonende) ersetzt.
Vor seiner Verletzung hat KAC-Stürmer Nick Petersen in der ICE-Liga am laufenden Band getroffen. In 13 Partien hatte das Punktemonster 16 Zähler (sieben Tore, neun Assists) gesammelt – insgesamt konnte er für die Klagenfurter in 354 Ligaspielen starke 366 Punkte holen. Die Jahre gehen an Nick scheinbar spurlos vorüber. So soll es nach dem Comeback weiter gehen – zuletzt fiel ja wegen eines Haarrisses im Fuß seit Ende Oktober aus. „Jetzt ist alles wieder okay, endlich kann ich dabei sein“, sagt der Kanadier.
