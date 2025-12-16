„Blende aus, wer mir gegenübersteht“

Als David Affengruber Barcas Ferran Torres im eigenen Strafraum ins Leere laufen ließ, ging ein lautes Raunen durchs Stadion der Katalanen. Die Finte des Elche-Legionärs ging auf Social Media durch die Decke, hat auf Instagram fast fünf Millionen (!) Aufrufe. „Affi“ bleibt bescheiden: „Das ist unserer Philosophie geschuldet. Wir spielen viel von hinten raus, das macht uns aus – und viel Spaß. Oft gehört auch Risiko dazu.“