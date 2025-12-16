„Blende aus, wer mir gegenübersteht“

Gleich drei ÖSV-Damen im ersten Durchgang raus
„Schwer zu verkraften“
Spanien-Legionär David Affengruber sorgte mit einer technischen Finte gegen Barça für Millionen Klicks. Topklubs wie Manchester United zeigen am Verteidiger Interesse. „Mein Fokus liegt aber zu 100 Prozent auf Elche“, so der Niederösterreicher, der vor Duellen mit Mbappe & Co. nicht zurückschreckt …
Als David Affengruber Barcas Ferran Torres im eigenen Strafraum ins Leere laufen ließ, ging ein lautes Raunen durchs Stadion der Katalanen. Die Finte des Elche-Legionärs ging auf Social Media durch die Decke, hat auf Instagram fast fünf Millionen (!) Aufrufe. „Affi“ bleibt bescheiden: „Das ist unserer Philosophie geschuldet. Wir spielen viel von hinten raus, das macht uns aus – und viel Spaß. Oft gehört auch Risiko dazu.“
