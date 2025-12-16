Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Legionär Affengruber

„Blende aus, wer mir gegenübersteht“

Fußball International
16.12.2025 18:30
David Affengruber (links) schreckt vor Superstars wie Kylian Mbappé nicht zurück
David Affengruber (links) schreckt vor Superstars wie Kylian Mbappé nicht zurück(Bild: AP/Alberto Saiz)

Spanien-Legionär David Affengruber sorgte mit einer technischen Finte gegen Barça für Millionen Klicks. Topklubs wie Manchester United zeigen am Verteidiger Interesse. „Mein Fokus liegt aber zu 100 Prozent auf Elche“, so der Niederösterreicher, der vor Duellen mit Mbappe & Co. nicht zurückschreckt … 

0 Kommentare

Als David Affengruber Barcas Ferran Torres im eigenen Strafraum ins Leere laufen ließ, ging ein lautes Raunen durchs Stadion der Katalanen. Die Finte des Elche-Legionärs ging auf Social Media durch die Decke, hat auf Instagram fast fünf Millionen (!) Aufrufe. „Affi“ bleibt bescheiden: „Das ist unserer Philosophie geschuldet. Wir spielen viel von hinten raus, das macht uns aus – und viel Spaß. Oft gehört auch Risiko dazu.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.420 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
147.759 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
114.700 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Legionär Affengruber
„Blende aus, wer mir gegenübersteht“
Gericht entscheidet
Knalleffekt! PSG muss Mbappe 60 Millionen zahlen
In Menge gerast
Über 21 Jahre Haft für Attacke auf Liverpool-Feier
Damen-Champions-League
St. Pölten hofft im Nachzügler-Duell auf 1. Sieg
Münchner im Glück
Autsch! Real übersah Bayerns Super-Youngster Karl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf