Berufsschüler erpresste Lehrerin mit Intimfotos

Wie bei seiner polizeilichen Einvernahme zeigt sich der Schüler auch im Prozess am Landesgericht Feldkirch reumütig. „Bereits einen Tag nach dem Erpressungsversuch habe ich den Account gelöscht und auch die Fotos“, berichtet der 23-Jährige. Im Übrigen habe er seither mehrmals versucht, mit der Lehrerin Kontakt aufzunehmen, um sich für seine Tat zu entschuldigen. Doch die hätte sich nie gemeldet.