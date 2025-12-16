Erste Budgetdebatte vor halb leeren Sitzungssaal

Der Ton war rau, die Reihen licht. Als Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) am Dienstag ihre erste Budgetrede im Wiener Gemeinderat hielt, dauerte es nicht lange, bis sich der Sitzungssaal zu leeren begann. Schon nach der Eröffnungsrede standen Abgeordnete auf und gingen. Aufmerksamkeit sieht anders aus. Über weite Strecken der Generaldebatte war von der Stadtregierung kaum jemand anwesend. Novak blieb, über weite Strecken auch Neos-Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und SPÖ-Klubobmann Josef Taucher. Mehr nicht. Die Opposition registrierte das mit spürbarem Unmut – und war später teilweise selbst nicht mehr anwesend.