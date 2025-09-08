Gratis Schultasche: „Sinnvoller als Geldleistung“

Geht es nach Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), sollen im Zuge der Kindergrundsicherung bald vermehrt Sachleistungen ausgegeben werden. Eine der Ideen ist eine gratis Schultasche für alle Taferlklassler. Dieser Vorschlag hat für hitzige Debatten unter den Usern gesorgt. Was die „Krone“-Leser von dieser Idee halten, haben wir für Sie zusammengefasst.
Die Verhandlungen für die Sozialhilfe-Reform dürften sich schwierig gestalten. Während ÖVP-Familienministerin Claudia Plakolm lieber weniger Sozialhilfe für die Großfamilien vorschwebt und hier gerne mittels Deckelung eingreifen würde, hält SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann diese für „verfassungsrechtlich bedenklich“, sie möchte „gerechter und zielgerichteter gestalten können“ auch mit Sachleistungen.
Es geht um Kinder
Liest man sich die Kommentare unter den Artikeln durch und schaut, was die Leser zum Thema zu sagen haben, fällt einem sofort auf, dass hier Uneinigkeit herrscht. Einige Leser finden die Idee grundsätzlich gut. Manche, wie Letsenjoythelife würden aber sogar noch weiter gehen und sich Schuluniformen bis zum 18. Lebensjahr wünschen. „So gibt es dann auch kein Konkurrenzdenken unter diesen SchülerInnen“, meint er. Andere wie walter2804 meinen: „Bei diesen Wahnsinns-Summen wird es auf eine Schultasche auch nicht mehr ankommen.“
Wenn ein Privatunternehmen so arbeiten würde
Andererseits gibt es aber sehr viele Leser, die absolut nicht nachvollziehen können, wie man in Zeiten des selbst verordneten Sparens und Kürzens von Förderungen oder auch Pensionen, die Idee für solche Projekte entwickeln kann. „Noch kein einziger Cent bei der Sozialhilfe gespart“, meint stellvertretend für viele Leser gichtmann. Man merkt, am meisten stört die Leser, dass an den „falschen“ Ecken gespart, während in gewissen Bereichen mit Förderungen um sich geworfen wird.
Mikkilos drückt die Meinung eines großen Teils der Leserschaft gekonnt so aus: „Setzt die Regierung ein Zeichen und spart bei sich selbst und lässt dies den Kindern zugutekommen?“ Punktgenau ins Schwarze getroffen und vielen Lesern aus dem Herzen gesprochen hat auch Dr.Sen mit seinem Kommentar.
Wie stehen Sie zu diesem Thema? Finden Sie die Idee, gratis Schultaschen für Taferlklassler auszugeben, gut? Was halten Sie von der Meinung der anderen Lesern? Haben Sie Ideen, wie man den Schulanfang für Familien und insbesondere für die Kinder angenehmer und weniger finanziell belastend gestalten kann, ohne dabei den Staat oder die Steuerzahler in die Verantwortung zu nehmen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Ideen zum Thema und freuen uns auf viele Kommentare!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.