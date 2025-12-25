Trubel unter vielen vertrauten Gesichtern oder lieber ruhige Tage für sich allein im trauten Heim? Rund um Weihnachten rücken für viele Familie und Nähe in den Mittelpunkt. Andere bevorzugen ein stilles Fest im engsten Kreis oder ganz für sich. Unsere Frage des Tages vom 24. Dezember lautet daher: „Verbringen Sie die Feiertage mit der Familie?“
Ihre Meinung zählt!
Verbringen Sie die Feiertage mit der Familie? In welchem Rahmen und welche Rituale haben Sie? Oder feiern Sie heuer bewusst nicht im Familienkreis, vielleicht lieber zu zweit, im Freundeskreis oder allein? Hat sich Ihre Art zu feiern in den vergangenen Jahren verändert?
Wir freuen uns auf Ihre weihnachtlichen Erzählungen in den Kommentaren!
