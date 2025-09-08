Villachs Neuling arbeitet mit Ex-Coach von NHL-Ass

Aus dem Ländle nach Villach! Luca Erne ist mit 21 Jahren der jüngste Neuzugang der Adler – eine Aktie für die Zukunft! Der Vorarlberger ist auch einer von fünf VSV-Cracks, die bei Partnerklub Zell am See als Kooperationsspieler genannt sind. „Das kann auch ein Vorteil sein. Ich hatte in Vorarlberg mit Bregenzerwald schon die gleiche Situation. Unten kriegst du halt fix deine Spielzeit“, betont Erne, der trotzdem mit viel Selbstvertrauen in seine neue Mannschaft gekommen ist: „Die ersten Einheiten waren schon schneller als zuletzt in Vorarlberg – auf jeden Fall ist mehr Routine drin. Als Neuer darfst du zu Beginn nicht der Netteste sein. Gerade als Junger musst du auch die Routiniers spüren lassen, dass du da bist“, sagt Erne.