Ex-Ski-Ass Moser auch am Rasen auf der Überholspur

Kapitän Pokorny legte im Teambus als DJ Musik auf, wurden Lieder wie Rainhard Fendrichs Klassiker „I am from Austria“ lautstark gesungen. Die Stimmung bei Österreich ist top. Logisch, schließlich feierte man mit dem 1:0 gegen Saudi-Arabien den ersten rot-weiß-roten Sieg bei einer U17-WM. „Das war uns anfangs gar nicht bewusst, daher war der Erfolg danach umso schöner“, strahlt Goldtorschütze Johannes Moser.