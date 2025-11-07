Fake-Abstimmung: Betrüger wollen WhatsApp-Zugriff

Dem 44-Jährigen ist zwar kein Schaden entstanden, jedoch zeigte er diesen Vorfall an. Die Landespolizeidirektion Kärnten warnt vor dieser neuen Betrugsmasche. Man werde aufgefordert, seine Stimme für die Tochter einer Freundin oder eines Bekannten abzugeben. Als Hauptpreis winke ein „kostenloses Stipendium“ für eine junge Nachwuchstänzerin. Die Logos von realen Modellagenturen und Fashion-Marken sollen Seriosität vermitteln. Dahinter verstecke sich allerdings der Versuch von Kriminellen, das WhatsApp-Konto ihrer Opfer zu kontrollieren.