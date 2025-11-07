„Dann wird er verhaftet“: So droht Trump Mamdani

New York hat gewählt: Der neue Bürgermeister heißt Zohran Kwame Mamdani (34) – und US-Präsident Donald Trump droht dem Demokraten zum Amtsantritt mit Verhaftung, sollte sich dieser gegen Abschiebungen stellen. New York wird zur Kampfarena und das Weiße Haus arbeitet an einer Strategie zur Spaltung der Demokraten: Radikale gegen Moderate.