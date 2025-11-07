„Dann wird er verhaftet“: So droht Trump Mamdani

New York hat gewählt: Der neue Bürgermeister heißt Zohran Kwame Mamdani (34) – und US-Präsident Donald Trump droht dem Demokraten zum Amtsantritt mit Verhaftung, sollte sich dieser gegen Abschiebungen stellen. New York wird zur Kampfarena und das Weiße Haus arbeitet an einer Strategie zur Spaltung der Demokraten: Radikale gegen Moderate.
Zohran Kwame Mamdani (34) ist neuer Bürgermeister von New York. Nur langsam erholt sich Trump vom Schock des Wahlsieges seines schlimmsten Albtraums – und rüstet zum Kampf. „Wenn er ICE (die Abschiebe-Miliz) behindert, muss er mit Verhaftung rechnen“, droht Trump.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.