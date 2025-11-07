Salzburg winkt Fixticket für die Champions League

Ein Fixticket für den FC Red Bull Salzburg in der Champions League? Was derzeit völlig illusorisch erscheint, könnte Wirklichkeit werden. Hintergrund ist eine Regeländerung des Europäischen Fußballverbandes (UEFA), die der Mannschaft von Thomas Letsch den Schritt durch die Hintertür ermöglichen könnte.
Österreich rutscht seit Jahren in der Fünfjahreswertung nach unten. Vorbei sind die Zeiten, als die Topklubs ein Fixticket für die Champions League eroberten. Oder doch nicht? Zumindest ein heimischer Klub könnte in den Genuss kommen, die Quali zu überspringen, ohne dafür die Europa League gewinnen zu müssen.
