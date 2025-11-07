Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Andi Herzogs Analyse

Wie gut Rapid wirklich ist? Das kann keiner sagen

Fußball International
07.11.2025 18:30
Rapid (Niki Wurmbrand) lief sich im Conference-League-Heimspiel gegen Craiova immer wieder fest.
Rapid (Niki Wurmbrand) lief sich im Conference-League-Heimspiel gegen Craiova immer wieder fest.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Das 0:1 gegen Craiova in der Conference League hat gezeigt: bei Rapid sind viele der Sommer-Neuzugänge momentan nicht auf dem Niveau, um der Mannschaft helfen zu können. Wieso Sturm mit dem 0:0 in der Europa League gegen Nottingham zufrieden sein kann. Plus: was Salzburg beim 2:0 gegen die Go Ahead Eagles in die Karten spielte.

0 Kommentare

Die Europacup-Auftritte unserer Klubs waren wieder Licht und Schatten. Salzburg hat beim Sieg gegen die Go Ahead Eagles eine richtig gute zweite Hälfte gespielt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Andreas Herzog
Andreas Herzog
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
154.226 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.799 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
96.332 mal gelesen
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
U17-Fußball-WM
Ex-Ski-Ass Moser auch am Rasen auf der Überholspur
Krone Plus Logo
Andi Herzogs Analyse
Wie gut Rapid wirklich ist? Das kann keiner sagen
Krone Plus Logo
Durch die Hintertür
Salzburg winkt Fixticket für die Champions League
Sie riskiert alles
Trennungsgerüchte! Spielerfrau postet Nacktfoto
Wettlauf mit Zeit
Alaba bei Real wieder im Mannschaftstraining
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf