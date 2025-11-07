Wie gut Rapid wirklich ist? Das kann keiner sagen

Das 0:1 gegen Craiova in der Conference League hat gezeigt: bei Rapid sind viele der Sommer-Neuzugänge momentan nicht auf dem Niveau, um der Mannschaft helfen zu können. Wieso Sturm mit dem 0:0 in der Europa League gegen Nottingham zufrieden sein kann. Plus: was Salzburg beim 2:0 gegen die Go Ahead Eagles in die Karten spielte.