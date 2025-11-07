Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akte wurde gelüftet

Narrenwecken: „Und plötzlich bin ich Herzog“

Kärnten
07.11.2025 20:28
Der scheidende Herzog Andy Kainz (li.) übergab das Zepter Nachfolger Siegfried Smetanig. „Ich ...
Der scheidende Herzog Andy Kainz (li.) übergab das Zepter Nachfolger Siegfried Smetanig. „Ich erwarte mir Spaß, Freunde, eine gesellige Runde“, so der neue Herzog.(Bild: Christian Krall)

Namla Woll Woll! Nach drei Jahren der Regentschaft wurde das Zepter vom amtierenden Herzog der Faschingsgilde St. Veit Andy Kainz feierlich an seinen Nachfolger übergeben. 

0 Kommentare

Das Rätseln hat ein Ende: Nach Monaten der Spekulation wurde am Freitagabend im Hirter Bierstüberl endlich die „Geheimakte Herzog“ geöffnet. Der neue Regent des St. Veiter Faschings steht fest: Siegfried Smetanig, Chef der Walderlebniswelt Klopeiner See, wird in den kommenden drei Jahren die Narrenherrschaft übernehmen und als neuer Herzog die Faschingsgilde anführen. 

Drei Jahre Obernarr
Alle drei Jahre wird das Zepter an einen St. Veiter Unternehmer weitergereicht, der die närrische Regentschaft übernimmt und den Fasching repräsentiert. „Egal welcher Herzog es war, in den letzten 60 Jahren hat noch jeder sein Zepter wehmütig zurückgegeben“, verrät Michael Huber, Präsident der Faschingsgilde.

Herzog Andy I übergibt an Herzog Siegfried den I
Der scheidende Herzog, „Dancing Star“ Andy Kainz, hat in den vergangenen drei Jahren das Publikum mit Tanz- und Gesangseinlagen begeistert und sich auf der Faschingsbühne einen Namen gemacht. Nun tritt er das närrische Amt an seinen Nachfolger ab. Für den St. Veiter Unternehmer ist die Rolle des Herzogs Neuland: „Ich habe mit dem Fasching bisher nicht viel am Hut gehabt und stand auch noch nie auf einer Bühne“, gesteht der frischgebackene Regent mit einem Schmunzeln. Dennoch freut er sich auf seine neue Aufgabe: „Gemeinsam mit der Gilde und der Garde werden wir ein starkes Team sein, um den Fasching in St. Veit gebührend zu zelebrieren.“

Neuer Herzog will richtig gut performen
Überrascht war der Unternehmer allemal, plötzlich im Mittelpunkt zu stehen: „Und auf einmal bin ich der Herzog. Ich habe Respekt vor dieser Herausforderung, hoffe aber, dass ich mit einem tollen Team schnell reinfinden werde – damit ich für das Publikum richtig performen kann.“

Lesen Sie auch:
Andy „Dancing Star“ Kainz hat seine letzte Saison als Herzog des St. Veiter Faschings eröffnet.
„Namla Woll Woll“
Letzte Faschingssaison des „Dancing Stars“-Herzog
02.02.2025

Die St. Veiter Faschingsgilde blickt bereits auf eine 62-jährige Tradition zurück und besteht derzeit aus 22 Gilden-Mitgliedern. Das Programm für die kommenden Sitzungen ist bereits in Arbeit, die Proben starten im Dezember. Die Premiere der neuen Faschingssaison findet am 24. Jänner statt. Wer dabei sein möchte, sollte sich den 11. November um 11.11 Uhr vormerken, dann beginnt der Kartenvorverkauf unter www.namla.at

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
154.628 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
111.178 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
96.753 mal gelesen
Mehr Kärnten
Akte wurde gelüftet
Narrenwecken: „Und plötzlich bin ich Herzog“
Wieder geht‘s ums Geld
Fake-Abstimmung: Betrüger wollen WhatsApp-Zugriff
Crash bei Wernberg
Wenige Monate altes Baby in einem der Unfallwagen
Krone Plus Logo
Auch mit KI-Bildern
Betrug mit „kranken“ Stars treibt wilde Blüten
Seilbergung durch C11
Forstarbeiter (50) durch Baumwipfel verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf