Narrenwecken: „Und plötzlich bin ich Herzog“

Herzog Andy I übergibt an Herzog Siegfried den I

Der scheidende Herzog, „Dancing Star“ Andy Kainz, hat in den vergangenen drei Jahren das Publikum mit Tanz- und Gesangseinlagen begeistert und sich auf der Faschingsbühne einen Namen gemacht. Nun tritt er das närrische Amt an seinen Nachfolger ab. Für den St. Veiter Unternehmer ist die Rolle des Herzogs Neuland: „Ich habe mit dem Fasching bisher nicht viel am Hut gehabt und stand auch noch nie auf einer Bühne“, gesteht der frischgebackene Regent mit einem Schmunzeln. Dennoch freut er sich auf seine neue Aufgabe: „Gemeinsam mit der Gilde und der Garde werden wir ein starkes Team sein, um den Fasching in St. Veit gebührend zu zelebrieren.“