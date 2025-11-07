Wenige Monate altes Baby in einem der Unfallwagen

Bei der Autobahnauffahrt bei Wernberg kollidierten Freitagabend zwei Autos. Ein 18-jähriger Villacher wollte, von seiner Heimatstadt kommend, in seinem Wagen von der B 83 bei Wernberg auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegen kam es aus noch unklaren Gründen zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 41-Jährigen aus dem Bezirk Spittal.