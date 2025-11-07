Wenige Monate altes Baby in einem der Unfallwagen

Auf der B83 bei Wernberg war es am Freitag gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen: Zwei Autos waren daran beteiligt.
Bei der Autobahnauffahrt bei Wernberg kollidierten Freitagabend zwei Autos. Ein 18-jähriger Villacher wollte, von seiner Heimatstadt kommend, in seinem Wagen von der B 83 bei Wernberg auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegen kam es aus noch unklaren Gründen zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 41-Jährigen aus dem Bezirk Spittal.
In ihrem Wagen saßen mehrere Menschen: ihr Mann (46), der verletzt und ins LKH Villach eingeliefert wurde, sowie ihre beiden Kinder (19 Jahre und 8 Monate). Die Lenkerin, die 19-Jährige und das Kleinkind wurden zur Beobachtung ins Spital gebracht.
Der Lenker des anderen Wagens und seine ebenfalls 18-jährige Beifahrerin bleiben unversehrt.
Erhebungen zur Unfallursache laufen noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.