Park zu klein: Nächste Klage gegen die Stadt Graz

Nikolaus Harnoncourt ist zweifellos einer der großen Söhne der Landeshauptstadt. Zu Ehren des unvergessenen Maestros wurde im Vorjahr ein Park nach ihm benannt. Wobei die Grünanlage an der Waagner-Biro-Straße mit der Lebensleistung des im Jahr 2016 verstorbenen Ausnahme-Dirigenten nur bedingt mithalten kann. Eine stattliche Parkanlage, die dieses neu entstandene Stadtviertel auch gut vertragen würde, sieht zweifellos anders aus. Ursprünglich war der Park auch gut doppelt so groß geplant.