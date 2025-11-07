Vorteilswelt
Unternehmer reicht es

Park zu klein: Nächste Klage gegen die Stadt Graz

Steiermark
07.11.2025 19:00
Jörg Jandl will die Stadt Graz klagen: Diese Wiese mit stolzen 71 Bäumen (Quelle Stadt Graz) ...
Jörg Jandl will die Stadt Graz klagen: Diese Wiese mit stolzen 71 Bäumen (Quelle Stadt Graz) blieb vom einst viel größer geplanten Harnoncourt-Park in der Smart City.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)

Weil der Nikolaus-Harnoncourt-Park in der Grazer Smart City viel kleiner realisiert wurde, als einst vertraglich vereinbart, zieht der Projektentwickler vor Gericht. Es ist nicht die erste Klage von entnervten Unternehmern, mit der sich die steirischen Landeshauptstadt konfrontiert sieht.

0 Kommentare

Nikolaus Harnoncourt ist zweifellos einer der großen Söhne der Landeshauptstadt. Zu Ehren des unvergessenen Maestros wurde im Vorjahr ein Park nach ihm benannt. Wobei die Grünanlage an der Waagner-Biro-Straße mit der Lebensleistung des im Jahr 2016 verstorbenen Ausnahme-Dirigenten nur bedingt mithalten kann. Eine stattliche Parkanlage, die dieses neu entstandene Stadtviertel auch gut vertragen würde, sieht zweifellos anders aus. Ursprünglich war der Park auch gut doppelt so groß geplant.

