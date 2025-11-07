Park zu klein: Nächste Klage gegen die Stadt Graz

Weil der Nikolaus-Harnoncourt-Park in der Grazer Smart City viel kleiner realisiert wurde, als einst vertraglich vereinbart, zieht der Projektentwickler vor Gericht. Es ist nicht die erste Klage von entnervten Unternehmern, mit der sich die steirischen Landeshauptstadt konfrontiert sieht.
Nikolaus Harnoncourt ist zweifellos einer der großen Söhne der Landeshauptstadt. Zu Ehren des unvergessenen Maestros wurde im Vorjahr ein Park nach ihm benannt. Wobei die Grünanlage an der Waagner-Biro-Straße mit der Lebensleistung des im Jahr 2016 verstorbenen Ausnahme-Dirigenten nur bedingt mithalten kann. Eine stattliche Parkanlage, die dieses neu entstandene Stadtviertel auch gut vertragen würde, sieht zweifellos anders aus. Ursprünglich war der Park auch gut doppelt so groß geplant.
