Görtschitztal

Sieben Wehren beim Brand einer alten Schule

Kärnten
07.11.2025 22:49
Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren rückten nach Wieting aus.
Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren rückten nach Wieting aus.(Bild: APA/Georg Hochmuth)

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach: Unter dem Dachstuhl dürfte der Brand begonnen haben – die Ursache ist allerdings noch unklar.

Der Dachstuhl der alten Volksschule in Wieting im Görtschitztal stand Freitagabend in Flammen. „Sieben Wehren sind ausgerückt“, so die Landesalarm- und Warnzentrale zur „Kärntner Krone“.   

Schulbetrieb gibt es im Gebäude nicht mehr, aber eine Kindergruppe hat dort ihre Räume.

Die Feuerwehrkräfte löschten die Flammen, die Brandermittler erforschen die Ursache für das Feuer.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

