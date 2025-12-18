Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traum geplatzt

ESC-Drama schon vor der Show: Kandidatin raus!

Adabei Österreich
18.12.2025 14:08
Tamara Flores hat ihren Platz in der Song-Contest-Ausscheidung niedergelegt.
Tamara Flores hat ihren Platz in der Song-Contest-Ausscheidung niedergelegt.(Bild: Klaus Titzer)

Zwei Monate vor der großen ESC-Vorentscheidung „Vienna Calling“ kracht es gewaltig: Latinpop-Sängerin Tamara Flores zieht überraschend zurück – „aus persönlichen Gründen“. Damit ist der Traum vom Song Contest für sie vorbei, bevor er überhaupt begonnen hat.

0 Kommentare

Neu im Rennen: Der Wiener Sidrit Vokshi (35). Mit seiner emotionalen Pop-Ballade „Wenn ich rauche“ will er am 20. Februar Jury und Publikum überzeugen – und Österreich ins Finale des 70. Eurovision Song Contest 2026 in Wien bringen.

Das steckt hinter dem Song
In „Wenn ich rauche“ erzählt Vokshi von einem Mann, der unter großem Liebeskummer leidet und sich Nacht für Nacht in Bars verliert. Doch sobald er allein ist, brechen die Wunden wieder auf. Emotional, ehrlich – und genau das will er auf die ESC-Bühne bringen.

Sidrit Vokshi ersetzt Tamara Flores bei Liveshow am 20. Februar
Sidrit Vokshi ersetzt Tamara Flores bei Liveshow am 20. Februar(Bild: ORF)

Die Konkurrenz ist stark
Neben Vokshi kämpfen Acts wie Nikotin („Unsterblich“), Kayla Krystin („I brenn“), Anna-Sophie („Superhuman“), Cosmó („Tanzschein“) oder Reverend Stomp („Mescalero Ranger“) um das heiß begehrte Ticket für das große ESC-Finale am 16. Mai 2026 in Wien.

Lesen Sie auch:
Diese zwölf Kandidaten rittern bei „Vienna Calling“ am 20. Februar in ORF 1 um den Einzug für ...
2 Bands, 10 Solisten
Diese Künstler wollen uns beim ESC vertreten
15.12.2025
Stimmen Sie ab!
Wer soll uns 2026 beim Songcontest vertreten?
15.12.2025

Live-Show mit ESC-Stars
Moderiert wird die Vorentscheidung am 20. Februar (20.15 Uhr, ORF 1 & ORF ON) von Alice Tumler (ESC 2015) und Cesár Sampson, der 2018 in Lissabon für Österreich Platz 3 holte.

Fazit: Kandidatin raus, Ersatz drin – das ESC-Fieber steigt! Österreichs Vorentscheid verspricht Drama, Emotionen und jede Menge Überraschungen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Schwanger mit 43
Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert ...
Mysteriöse Zeitreise?
Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.785 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.386 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.300 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Adabei Österreich
Traum geplatzt
ESC-Drama schon vor der Show: Kandidatin raus!
Trauriger Hintergrund
Knalleffekt! Miss Austria-Wahl 2026 wird abgesagt
Ö3-Weihnachtswunder
„Das ist für uns eine echte Herzensangelegenheit“
Trauer beim ORF
Radiomacher Martin Bernhofer mit 66 verstorben
Völlig unerwartet
Ambros-Manager Peter Fröstl 65-jährig gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf